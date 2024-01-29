"Навчання, навігація, водолазна діяльність": у Силах безпеки та оборони запроваджено 18 нових стандартів НАТО

В Альянсі існує 1135 стандартів - тобто, в ЗСУ вже запроваджено майже 28% від загальної кількості.

Із грудня 2023 року по січень 2024-го в Міністерстві оборони, Збройних Силах України та інших складових сектору безпеки і оборони запроваджено ще 18 стандартів НАТО.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Серед стандартів, які запроваджені в рамках Цілей партнерства Україна-НАТО: стандарти щодо захисту військ (сил) ЗСУ та навчання Військово-Морських Сил зі зв'язку, комунікаційних та інформаційних систем, транспортного забезпечення.

Також Україна запровадила стандарти, які стосуються навігаційно-гідрографічної підтримки, водолазної діяльності, пально-мастильних матеріалів.

Загалом в Україні запроваджено 315 стандартів НАТО:192 (88% від запланованого) – в рамках Цілей партнерства Україна-НАТО, які є першочерговими стандартами Альянсу і 123 – в ініціативному порядку, що впроваджуються Україною поза Цілями партнерства .

В Альянсі існує 1135 стандартів - тобто, в Силах безпеки і оборони України вже запроваджено майже 28% від загальної кількості.

У 2024 році планується запровадити ще 50 стандартів НАТО у секторі безпеки.

Що таке стандарти НАТО