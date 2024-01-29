"Навчання, навігація, водолазна діяльність": у Силах безпеки та оборони запроваджено 18 нових стандартів НАТО

Із грудня 2023 року по січень 2024-го в Міністерстві оборони, Збройних Силах України та інших складових сектору безпеки і оборони запроваджено ще 18 стандартів НАТО.
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
Серед стандартів, які запроваджені в рамках Цілей партнерства Україна-НАТО: стандарти щодо захисту військ (сил) ЗСУ та навчання Військово-Морських Сил зі зв'язку, комунікаційних та інформаційних систем, транспортного забезпечення.
Також Україна запровадила стандарти, які стосуються навігаційно-гідрографічної підтримки, водолазної діяльності, пально-мастильних матеріалів.
Загалом в Україні запроваджено 315 стандартів НАТО:192 (88% від запланованого) – в рамках Цілей партнерства Україна-НАТО, які є першочерговими стандартами Альянсу і 123 – в ініціативному порядку, що впроваджуються Україною поза Цілями партнерства .
В Альянсі існує 1135 стандартів - тобто, в Силах безпеки і оборони України вже запроваджено майже 28% від загальної кількості.
У 2024 році планується запровадити ще 50 стандартів НАТО у секторі безпеки.
Що таке стандарти НАТО
- Стандартизація НАТО – це розроблення та запровадження процедур, проєктних рішень та термінології, щоб досягти необхідного рівня взаємосумісності, який вимагається членами Альянсу, або з метою надання рекомендацій щодо багатонаціонального співробітництва.
- Запровадження стандартів НАТО не гарантує набуття членства в НАТО, а є лише однією з запорук на шляху до цього.
- Одним із основних принципів стандартизації НАТО є добровільним національним рішенням.
- Загалом у Північноатлантичному альянсі існує близько 1200 стандартів, які постійно змінюються, удосконалюються шляхом перегляду щонайменше кожні три роки.
- Стандарти НАТО регламентують різні сфери діяльності складових сектору безпеки і оборони – від спільної термінології до уніфікації технічних процесів, взаємосумісності озброєння та військової техніки, процедур управління військами та повсякденної діяльності збройних сил членів Альянсу та країн-партнерів.
- Стандарти НАТО уводяться в дію угодами (STANAG) та рекомендаціями (STANREC) НАТО зі стандартизації і можуть прийматися як в цілому, так і з застереженнями.
- Вся діяльність зі стандартизації в НАТО ґрунтується на положеннях прийнятої у березні 2016 року нової Політики НАТО зі стандартизації. Цей документ визначає керівні принципи стандартизації НАТО, описує її функції, повноваження і взаємодію між основними учасниками спільноти зі стандартизації.