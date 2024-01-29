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Європа залишиться наодинці із Росією, якщо Україна впаде, – Зеленський

Президент України вважає, що затримка поставок зброї матиме вплив на об’єднану Європу.

Європа залишиться наодинці із Росією, якщо Україна впаде, – Зеленський
Фото: Сайт президента

Президент України Володимир Зеленський висловив надію, що США не перестануть допомагати Україні, інакше Європі одній не впоратися, НАТО ослабне і це загрожуватиме перерозподілом світу.

Про таке заявивив президент України в інтервʼю німецькому телеканалу ARD.

"Якщо так станеться і в США, не дай Боже, буде затягування процесів щодо підтримки України – це матиме вплив на об’єднану Європу", – зазначив Зеленський.

Він додав, що в такому випадку у Європи можуть виникнути деякі проблеми. 

"Тут є послідовні проблеми. Перше – це дефіцит зброї, фінансів в Україні. Друге – втратиться союз між США і Європою. Третє – Європа сама зрозуміє, що це сигнал, що якщо Україна не витримає і Путін піде вперед, це сигнал від США щодо того, що Європа залишиться наодинці серед країн НАТО, хто протистоятиме Росії", – наголосив глава України.

Також, на його думку, Європа не справиться, якщо НАТО ослабне і Сполучені Штати Америки відколються від Альянсу.

"Європа одна не справиться на тому рівні, на якому Україна отримувала до цього підтримку. Ні зброєю, ні фінансами. Напевно, якщо б уся Європа об’єдналася, вона змогла би дати достатню підтримку Україні, але Сполучені Штати мають такий вплив: коли сигнали не дуже позитивні, вони мають такий самий вплив на деяких лідерів Європи", – сказав президент.

Якщо так станеться і в США буде затягування процесів щодо підтримки України – це матиме вплив на об’єднану Європу.

  • Нещодавно генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Україну на певному етапі варто би запросити стати повноцінним членом НАТО. Він наголосив, що кожна держава має право обирати свій шлях у цьому питанні.
  • Блок НАТО надав Україні рекомендації щодо першочергових реформ перед вступом. Зокрема, Україна бере зобов'язання у 2024 провести декілька реформ діджиталізації, в тому числі системи управління військами. Київ зобов'язався також ухвалити низку законів, зокрема антикорупційні. Має бути проведена боротьба з корупцією у військових закупівлях.
  • Раніше Зеленський заявив, що Україна заслуговує на запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні влітку 2023 року. Однак генерал армії США Бен Годжес був налаштований не оптимістично щодо запрошення України в Альянс під час цього саміту.
  • Деякі із посадовців НАТО припустили, що Україна може стати членом Альянсу в обмін на частину своєї території. 
  • У МЗС України назвали це неприйнятним. 
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