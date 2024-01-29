Європа залишиться наодинці із Росією, якщо Україна впаде, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив надію, що США не перестануть допомагати Україні, інакше Європі одній не впоратися, НАТО ослабне і це загрожуватиме перерозподілом світу.

Про таке заявивив президент України в інтервʼю німецькому телеканалу ARD.

"Якщо так станеться і в США, не дай Боже, буде затягування процесів щодо підтримки України – це матиме вплив на об’єднану Європу", – зазначив Зеленський.

Він додав, що в такому випадку у Європи можуть виникнути деякі проблеми.

"Тут є послідовні проблеми. Перше – це дефіцит зброї, фінансів в Україні. Друге – втратиться союз між США і Європою. Третє – Європа сама зрозуміє, що це сигнал, що якщо Україна не витримає і Путін піде вперед, це сигнал від США щодо того, що Європа залишиться наодинці серед країн НАТО, хто протистоятиме Росії", – наголосив глава України.

Також, на його думку, Європа не справиться, якщо НАТО ослабне і Сполучені Штати Америки відколються від Альянсу.

"Європа одна не справиться на тому рівні, на якому Україна отримувала до цього підтримку. Ні зброєю, ні фінансами. Напевно, якщо б уся Європа об’єдналася, вона змогла би дати достатню підтримку Україні, але Сполучені Штати мають такий вплив: коли сигнали не дуже позитивні, вони мають такий самий вплив на деяких лідерів Європи", – сказав президент.

Якщо так станеться і в США буде затягування процесів щодо підтримки України – це матиме вплив на об’єднану Європу.