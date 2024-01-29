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Внаслідок російських обстрілів на Нікопольщині двоє поранених

Російськими обстрілами також пошкоджені будинки та інфраструктура.

Внаслідок російських обстрілів на Нікопольщині двоє поранених
Фото: Сергій Лисак

Росіяни вдень 29 січня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу поранені двоє людей. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Пошкоджене комунальне підприємство та 8 приватних будинків. Побиті 3 господарські споруди, одна – зруйнована. Понівечені лінії електропередач і газогін”, - йдеться у повідомленні. 

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Сергій Лисак додав, що протягом дня росіяни атакували Нікопольський район трьома дронами-камікадзе. Ще 5 разів окупанти били з артилерії по Нікополю, Марганцю та громаді.

Рятувальники продовжують уточнювати наслідки ударів.

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

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