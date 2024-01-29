Російськими обстрілами також пошкоджені будинки та інфраструктура.

Росіяни вдень 29 січня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу поранені двоє людей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Пошкоджене комунальне підприємство та 8 приватних будинків. Побиті 3 господарські споруди, одна – зруйнована. Понівечені лінії електропередач і газогін”, - йдеться у повідомленні.

Сергій Лисак додав, що протягом дня росіяни атакували Нікопольський район трьома дронами-камікадзе. Ще 5 разів окупанти били з артилерії по Нікополю, Марганцю та громаді.

Рятувальники продовжують уточнювати наслідки ударів.

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак