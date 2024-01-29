Росіяни вдень 29 січня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу поранені двоє людей.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Пошкоджене комунальне підприємство та 8 приватних будинків. Побиті 3 господарські споруди, одна – зруйнована. Понівечені лінії електропередач і газогін”, - йдеться у повідомленні.
Сергій Лисак додав, що протягом дня росіяни атакували Нікопольський район трьома дронами-камікадзе. Ще 5 разів окупанти били з артилерії по Нікополю, Марганцю та громаді.
Рятувальники продовжують уточнювати наслідки ударів.