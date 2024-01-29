У Рівному поліцейські затримали псевдомінера.
Про це повідомила поліція Рівненської області.
Зловмисник зателефонував 29 січня на лінії 102 і 101 і попередив про начебто замінування багатоповерхівки і об’єкта критичної інфраструктури. Чоловік додав, що розмістив 20 маячків і що згодом станеться вибух.
На місце виїхали всі екстрені служби. Вибухотехніки й кінологи перевірили на наявність вибухонебезпечних предметів будинок і прилеглу до нього територію, а також ще один об’єкт. Інформація про замінування не підтвердилася, тож правоохоронці взялися шукати додзвонювача.
Його знайшли - 35-річний рівнянин перебував у свого знайомого, із телефона якого і здійснив дзвінки. Чоловіка у неадекватному стані доставили до медзакладу для проведення освідування. За даними поліції, результати на вміст алкоголю в крові показали 0,88 проміле, а від проходження огляду на стан наркотичного сп’яніння він відмовився.
Слідчі Рівненського РУП розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 259 Кримінального кодексу України. Вирішують питання про оголошення підозри. Псевдомінер перебуває тим часом у СІЗО. Йому загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років. Також правоохоронці перевіряють, чи проходив раніше затриманий лікування у спецзакладах.
- Нині у Житомирі "замінували" всі лікарні та навчальні заклади. Правоохоронці обстежили 56 ліцеїв міста та прилеглих територій.
- Минулого року в Україні зафіксували понад дві тисячі фейкових мінувань. Отримано анонімні погрози щодо "підриву" державних установ, шкіл, лікарень та інших місць масового скупчення людей. Більшість інформації про псевдомінування надходила як інтернет-повідомлення з території РФ. Встановлено, що для розсилання таких повідомлень російські спецслужби все частіше залучають неповнолітніх дітей.
- В Україні за такі дії передбачена відповідальність згідно зі ст. 259 Кримінального кодексу (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності). Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі. Якщо зловмиснику не виповнилося 16 років, то за вчинений злочин відповідатимуть його батьки або особи, що їх заміняють.