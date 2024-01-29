У Рівному поліцейські затримали псевдомінера.

Про це повідомила поліція Рівненської області.

Зловмисник зателефонував 29 січня на лінії 102 і 101 і попередив про начебто замінування багатоповерхівки і об’єкта критичної інфраструктури. Чоловік додав, що розмістив 20 маячків і що згодом станеться вибух.

На місце виїхали всі екстрені служби. Вибухотехніки й кінологи перевірили на наявність вибухонебезпечних предметів будинок і прилеглу до нього територію, а також ще один об’єкт. Інформація про замінування не підтвердилася, тож правоохоронці взялися шукати додзвонювача.

Фото: Поліція Рівненської області Псевдомінер із Рівного

Його знайшли - 35-річний рівнянин перебував у свого знайомого, із телефона якого і здійснив дзвінки. Чоловіка у неадекватному стані доставили до медзакладу для проведення освідування. За даними поліції, результати на вміст алкоголю в крові показали 0,88 проміле, а від проходження огляду на стан наркотичного сп’яніння він відмовився.

Слідчі Рівненського РУП розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 259 Кримінального кодексу України. Вирішують питання про оголошення підозри. Псевдомінер перебуває тим часом у СІЗО. Йому загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років. Також правоохоронці перевіряють, чи проходив раніше затриманий лікування у спецзакладах.