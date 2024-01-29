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На Закарпатті затримали чоловіка, який ​намагався потрапити в Румунію під виглядом "прогулянки в горах"

При цьому він вирішив сховати свій закордонний паспорт у боксі з їжею.

На Закарпатті затримали чоловіка, який ​намагався потрапити в Румунію під виглядом "прогулянки в горах"
На Закарпатті затримали чоловіка, який ​намагався незаконно потрапити в Румунію
Фото: ДПСУ

На Закарпатті прикордонники затримали 22-річного жителя Кривого Рогу, який намагався незаконно потрапити в Румунію через гірську ділянку кордону.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

"Прикордонники відділу «Ділове» Мукачівського загону затримали 22-річного жителя Кривого Рогу, який намагався незаконно потрапити в Румунію через гірську ділянку кордону. Надивившись у мережі інтернет відео-інструктажів щодо гірського туризму, молодик самостійно склав собі маршрут руху з України в Румунію Карпатським високогір’ям та вирушив у подорож", – йдеться в повідомленні.

Українець мав із собою внутрішній паспорт, а щоб при зустрічі із прикордонниками приховати справжню мету прибуття на Закарпаття, паспорт для виїзду за кордон він вирішив сховати у боксі з їжею. Документ, запакований у поліетилен, прикордонники виявили під час огляду його речей.

У ДПСУ також зазначили, що кінцевою метою "мандрівки" українця мала стати Німеччина.

Стосовно затриманого складено протокол про адмінправопорушення, а справу скеровано до суду.

Раніше на Львівщині правоохоронці повідомили про підозру за фактом зловживання впливом військовослужбовцю, який за 10 000 доларів США обіцяв працевлаштувати чоловіка до Державної прикордонної служби.

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