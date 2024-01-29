На Миколаївщині затримали інформаторку, яка стежила за підрозділами морпіхів ЗСУ

Жінка випитувала у знайомих необхідну інформацію, а також самостійно обходила території і "здавала" окупантам позиції.

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну інформаторку спецслужб Росії, яка розвідувала місця базування Сил оборони на Миколаївщині.

"Серед основних завдань фігурантки було виявлення та передача можливих геолокацій командування та бойових підрозділів морської піхоти ЗСУ.Для збору розвідданих зловмисниця обходила місцевість та приховано фіксувала об’єкти українських військ", – повідомили в СБУ.

Зрадницею виявилася місцева жителька, ідеологічна прихильниця рашизму. Після початку повномасштабного вторгнення вона робила дописи у соцмережах на підтримку окупантів та захоплення частини території України.

"Таким чином жінка потрапила у поле зору російської спецслужби, яка дистанційно залучила її до співпраці", – прокоментувала Служба безпеки.

Жінка "втемну" використовувала знайомих, у яких розпитувала потрібну інформацію під виглядом довірливих розмов.

"Отримані відомості російська інформаторка надсилала окупантам через анонімний чат в популярному месенджері", – зауважили у СБУ.

У розвідувальних звітах зрадниця передавала електронні карти з відмітками об’єктів і даними щодо орієнтовної кількості особового складу та військової техніки українських захисників.

Фото: СБУ Зрадниця карти із мітками надсилала окупантам

Фото: СБУ Зрадниця здавала позиції українських морпіхів

Співробітники СБУ викрили зловмисницю ще на початку її діяльності і покроково документували всі злочинні дії. Затримали жінку на спробі виконання нового розвідзавдання.

Це дозволило своєчасно поінформувати командування ЗСУ і тим самим змінити місця тимчасової дислокації та переміщення українських військ.

Під час обшуку у затриманої вилучили мобільний телефон, який вона використовувала для "роботи" на РФ.Жінці повідомили про підозру, вона перебуває під вартою. Їй загрожує до 8 років тюрми.