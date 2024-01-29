На Миколаївщині затримали інформаторку, яка стежила за підрозділами морпіхів ЗСУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну інформаторку спецслужб Росії, яка розвідувала місця базування Сил оборони на Миколаївщині.
"Серед основних завдань фігурантки було виявлення та передача можливих геолокацій командування та бойових підрозділів морської піхоти ЗСУ.Для збору розвідданих зловмисниця обходила місцевість та приховано фіксувала об’єкти українських військ", – повідомили в СБУ.
Зрадницею виявилася місцева жителька, ідеологічна прихильниця рашизму. Після початку повномасштабного вторгнення вона робила дописи у соцмережах на підтримку окупантів та захоплення частини території України.
"Таким чином жінка потрапила у поле зору російської спецслужби, яка дистанційно залучила її до співпраці", – прокоментувала Служба безпеки.
Жінка "втемну" використовувала знайомих, у яких розпитувала потрібну інформацію під виглядом довірливих розмов.
"Отримані відомості російська інформаторка надсилала окупантам через анонімний чат в популярному месенджері", – зауважили у СБУ.
У розвідувальних звітах зрадниця передавала електронні карти з відмітками об’єктів і даними щодо орієнтовної кількості особового складу та військової техніки українських захисників.
Співробітники СБУ викрили зловмисницю ще на початку її діяльності і покроково документували всі злочинні дії. Затримали жінку на спробі виконання нового розвідзавдання.
Це дозволило своєчасно поінформувати командування ЗСУ і тим самим змінити місця тимчасової дислокації та переміщення українських військ.
Під час обшуку у затриманої вилучили мобільний телефон, який вона використовувала для "роботи" на РФ.Жінці повідомили про підозру, вона перебуває під вартою. Їй загрожує до 8 років тюрми.
- На Харківщині затримали колишнього інженера телерадіокомпанії, який організував трансляцію росТБ під час окупації регіону. Він також вихвиляв окупантів в ефірі кремлівського “першого каналу”. За таку «послугу» загарбники влаштували свого поплічника до місцевої окупаційної адміністрації РФ, де він отримував «зарплату» в російських рублях.
- Затримали колишнього донецького митника, який "наводив" російські С-300 на позиції ЗСУ під Вугледаром. Чоловік добровільно вийшов на ГРУ Росії, щоб "здавати" українських військових.
- На Херсонщині затримали ще двох колаборантів, які змушували односельчан “голосувати” на псевдореферендумі. У разі відмови підтримати агресора, зловмисники погрожували «здати» односельчан озброєним рашистам, які супроводжували їх під час дворових обходів.