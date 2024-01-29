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В Україну приїхали американські інспектори, які перевірять надану допомогу

До Києва прибули генеральні інспектори від Пентагону, Держдепу США та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

В Україну приїхали американські інспектори, які перевірять надану допомогу
До Києва приїхали інспектори, що перевірять надану допомогу
Фото: Посол США в Україні Бріджит Брінк

До України прибули троє генеральних американських інспекторів, які перевірять надану нашій країні допомогу.

Про це в соцмережі Х (Twitter) повідомила пані посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Рада знову привітати у Києві трьох генеральних інспекторів. Їхні зустрічі з виконавцями, партнерами та українським урядом сприятимуть посиленню нагляду та підзвітності за допомогою Україні з боку США", – зазначила вона.

  • США не мають достовірних доказів того, що Україна незаконно передала третім сторонам американське озброєння або що використовувала його не за призначенням. Про це повідомив американський міністр оборони Ллойд Остін.
  • Нещодавно в звіті генерального інспектора Міністерства оборони США йшлося, що американські посадовці не реєстрували та не відстежували належним чином надіслану в Україну військову допомогу на суму близько мільярда доларів. Там заявили, що станом на червень 2023 відстеження більше половини поставлених США Javelin, ракет Stinger, приладів нічного бачення та інших предметів оборони, що підлягають посиленому обліку, залишилися недотриманими. 
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевнив, що все озброєння, яке американці надають для боротьби українцям, буде використано "з найкращою метою, щоб ця допомога якнайшвидше закінчилася перемогою України".
  • В адміністрації президента США Джо Байдена розробляють нову стратегію допомоги Україні. Вона буде зосереджена не на відвоюванні захоплених РФ територій, а на відбитті нових російських наступів. 
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