В Україну приїхали американські інспектори, які перевірять надану допомогу

До Києва прибули генеральні інспектори від Пентагону, Держдепу США та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

До Києва приїхали інспектори, що перевірять надану допомогу

До України прибули троє генеральних американських інспекторів, які перевірять надану нашій країні допомогу.

Про це в соцмережі Х (Twitter) повідомила пані посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Рада знову привітати у Києві трьох генеральних інспекторів. Їхні зустрічі з виконавцями, партнерами та українським урядом сприятимуть посиленню нагляду та підзвітності за допомогою Україні з боку США", – зазначила вона.

Pleased to welcome back to Kyiv three Inspectors General from the Departments of Defense, State, and USAID: @DOD_IG, @StateOIG and @USAID_OIG. Their meetings with implementers, partners, & the Ukrainian government support oversight & accountability for U.S. assistance to Ukraine. pic.twitter.com/etejesazIA — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) January 29, 2024