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​NBC: США обмірковують зменшення продажу зброї Ізраїлю

Таким чином адміністрація Джо Байдена хоче вплинути на уряд Нетаньягу.

​NBC: США обмірковують зменшення продажу зброї Ізраїлю
Президент США Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Адміністрація президента США Джо Байдена обговорює можливість зменшення продажу зброї Ізраїлю, передає NBC.

Це має стати важелем впливу на уряд Біньяміна Нетаньягу, щоби він прислухався до закликів Вашингтона і уповільнив наступ у Смузі Гази.

За вказівкою Білого дому Пентагон вивчає, яке озброєння запросив Ізраїль і яке могло б бути використане як важіль впливу, повідомили джерела телеканалу. У переліку - 155-мм артилерійські снаряди і боєприпаси спільної прямої атаки (JDAM). Наразі жодних рішень не ухвалено.

Водночас ізраїльські офіційні особи продовжують просити адміністрацію Байдена надати більше зброї, зокрема великі авіаційні бомби, боєприпаси та засоби протиповітряної оборони.

Джерела NBC повідомили, що після того, як декілька тижнів запити адміністрацій дали менше результатів, ніж хоче Білий дім, США розглядають можливість уповільнення або призупинення постачань, сподіваючись, що це спонукає ізраїльтян вжити деякі заходи. Наприклад, відкрити гуманітарні коридори для постачань великої кількості вантажів для допомоги палестинцям.

Щодо сповільнення постачань систем ППО, то це навряд чи станеться, бо вони можуть захистити ізраїльське цивільне населення та інфраструктуру від ворожих атак. Адміністрація Байдена приділяє особливу увагу наступальній військовій техніці при розгляді того, що вона може утримати чи затримати.

Деякі демократи в Конгресі закликають адміністрацію президента зробити більше для тиску на Нетаньягу та інших ізраїльських чиновників.

  • Днями Міжнародний суд ООН вирішив не вимагати від Ізраїлю негайного припинення вогню в Газі. Водночас значною більшістю голосів суд постановив, серед інших заходів, що Ізраїль має зробити все від нього залежне, щоб уникнути вбивства палестинців, заподіяння їм серйозних тілесних чи психічних ушкоджень або застосування заходів, спрямованих на те, щоб палестинські жінки не народжували дітей.
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