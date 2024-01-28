Більшу частину тунелів ХАМАС у смузі Гази досі не зруйновано, – The Wall Street Journal

Американські та ізраїльські експерти вважають, що 80% тунелів, які використовують бойовики угруповання ХАМАС у секторі Гази, залишилася недоторканою, незважаючи на активні спроби ізраїльтян їх зруйнувати, пише The Wall Street Journal.

Ізраїль заявляє, що перешкода можливості ХАМАС використовувати тунелі є наріжним каменем у зусиллях ЦАХАЛу захопити лідерів ХАМАС і врятувати решту ізраїльських заручників. Офіційні особи Ізраїлю заявили, що армія завдавала ударів по лікарнях та іншій ключовій інфраструктурі саме у гонитві за тунелями.

В американських та ізраїльських фахівців існують складнощі з оцінкою рівня руйнування цих тунелів, почасти через те, що вони не можуть з упевненістю сказати, на яку відстань вони простягнулися. Фахівці з обох країн вважають, що пошкодженими або виведеними з ладу можуть бути від 20% до 40% тунелів, значна їх частина на півночі Смуги Гази.

"Стратегія ХАМАСу обертається навколо тунелів – це їхній центр тяжіння. Їм потрібні були тунелі, щоб зрівняти поле бою з ЦАХАЛом", – сказав Мік Малрой, колишній заступник помічника міністра оборони та офіцер Корпусу морської піхоти та Центрального розвідувального управління США.

За інформацією офіційних джерел США, Ізраїль має підрозділи, які спеціалізуються на розчищенні тунелів, але більшість військ є інженерними, навченими знищувати їх, а не шукати заручників і лідерів ХАМАСу.

Зокрема, для розчищення тунелів потрібні додаткові війська, повідомили посадовці.

Раніше цього місяця ізраїльські військові провели репортерів на екскурсію по тунелях на півдні Гази, навколо Хан-Юніса, і заявили, що є докази утримання там заручників. Але вони не могли сказати, коли їх перевели звідти.

ЦАХАЛ виявив у Смузі Гази тунель, у якому бойовики ХАМАСу утримували близько 20 ізраїльських заручників. У грудні 2023 року оцінка мережі становила приблизно 400 кілометрів. Зараз протяжність мережі оцінюють між 560 і 720 км. Це надзвичайні цифри для території, протяжність якої у найдовшій точці становить трохи більше 40 км.