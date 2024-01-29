Євродепутатку із Латвії завербувала ФСБ Росії, – розслідування

Вона регулярно листувалася і зустрічалася із представником ФСБ, а також просила гроші на організацію проросійських заходів.

Депутатку Європарламенту із Латвії Тетяну Жданок, яка представляє партію "Русский союз Латвії", завербувала Російська Федеральна служба безпеки.

Про це з посиланням на розслідування Re:Baltica, The Insider, Delfi.ee і Expressen пише Європейська правда.

Як йдеться у матеріалі, Жданок працювала з кураторами з П'ятої служби ФСБ щонайменше з 2004 року.

Від 2005 року депутатка листувалася зі своїм куратором – співробітником управління ФСБ Санкт-Петербурга Дмитрієм Гладеєм. У одному із листів вона надіслала проєкт порядку денного конференції в Таллінні та Нарві, яку спонсорували два парламентські блоки – фракція "Зелених" Європейського парламенту і Європейський вільний альянс та проєкт пресрелізу про конференцію.

Того ж року Європейський російський альянс, членом якого є Жданок, Служба внутрішньої безпеки Естонії у публічному звіті визнала прикриттям ФСБ, створення якого було "підготовлено в Санкт-Петербурзі та подано як тріумф у доповіді безпосередньо директору ФСБ".

Видання зазначає, що Жданок часто зустрічалася з Гладеєм у Європі та в Москві, "хоча мета і характер їхніх особистих розмов ніколи не згадувалися в листах".

Саме Жданок організувала громадські слухання в Європарламенті, присвячені ставленню естонської влади до бурхливих протестів у Таллінні після перенесення пам'ятника радянському солдату.

Крім того, у Латвії євродепутатка запустила радіопередачу під назвою "Час русской школы", у якій попереджала росіян, які живуть у країні, про "можливі проблеми, пов'язані з відправленням дітей із російських сімей у латиські (мовні) школи".

Вона також зазначила, що готує майбутню виставку в Європейському парламенті під назвою "Росіяни Латвії", щоб представити етнічних росіян істинно корінним населенням Латвії.

Як йдеться у матеріалі, 9 квітня 2010 року Жданок надіслала куратору Гладею проєкт плану з просування святкування в Латвії російського дня Перемоги. також вона попросила $6 тисяч на додаток до фінансування, яке Жданок мала отримати як офіційний організатор і депутатка Європарламету. За даними, гроші їй були необхідні, зокрема для купівлі георгіївських стрічок. Також передбачалося фінансування створення документального фільму про поїздки латвійських ветеранів до Австрії та Бельгії для участі у святкуванні 65-ї річниці визволення Відня від Третього рейху.

Гладей продовжував працювати зі Жданок до 2013 року. Згодом він віртуально познайомив її з людиною на ім'я Сергій Красін, якій вона почала напряму надсилати агентурні звіти. Також із латвійською депутаткою працювали інші куратори.

Проте Тетяна Жданок заперечила співпрацю із спецслужбами. За її словами, публікація розслідування про зв'язки з офіцерами ФСБ Росії може бути пов'язана з проведенням заходу пам'яті жертв Голокосту.

Крім того, вона заявила, що злом особистого листування без санкції правоохоронних органів неприпустимий і є крадіжкою особистих даних, що саме по собі є кримінальним злочином.

"Заявляю, що залякати мене не вдасться. Я і мої однодумці будемо продовжувати використовувати трибуну ЄП для боротьби з неофашизмом", – повідомила вона у заяві.