Російські спецслужби досі активні у Євросоюзі, — чеська контррозвідка

У контррозвідці Чехії застерегли від діяльності Російського дому в Празі, який знаходиться в санкційному списку ЄС, а також заявили, що російські спецслужби досі активні на території Європи.

Про це повідомляє Radio Prague International.

Речник чеської контррозвідувальної служби BIS Ладіслав Штіха заявив у понеділок, що російські спецслужби все ще активні у Європі та зокрема в Чехії.

За його словами, служба зареєструвала їхню діяльність у 2023 році, незважаючи на те, що Чехія вислала 60 дипломатів і співробітників російського посольства в Празі в 2021 році.

Серед іншого, агенти причетні до обходу санкцій ЄС проти Росії. У зв'язку з цим Штіха застеріг від діяльності Російського дому в Празі, який знаходиться в санкційному списку ЄС.

Незважаючи на те, що Російський дім офіційно закритий для відвідування, він продовжує організовувати окремі заходи для громадськості та проводить кампанії із залучення студентів до навчання в російських університетах.