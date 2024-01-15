П'ять держав-членів ЄС вимагають від Єврокомісії запровадити ввізне мито на українське зерно

Міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії , Словаччини і Угорщини направили до Єврокомісії лист із проханням запровадити ввізне мито на українське зерно, передає The Guardian.

Східні країни ЄС скаржаться на недобросовісну конкуренцію і заявляють, що дешевша сільськогосподарська продукція з України знищує їхні експортні ринки.

П'ять держав, які підписали угоду, належать до тих членів ЄС, які виробляють значно більше пшениці й кукурудзи, ніж їм необхідно, що є ключем до європейської продовольчої безпеки і стратегічного суверенітету ЄС, заявили міністри.

"Ось чому Брюсселю необхідно вжити заходів, які захищають ринки країн-членів ЄС, що межують з Україною, і водночас допомагають їм повністю використати свій експортний потенціал", — йдеться у листі.

За словами міністрів, великі розміри українських ферм роблять експорт зерна з країни дешевшим, що виштовхує фермерів ЄС із їхніх традиційних експортних ринків.

У листі зазначено, що фермери з Болгарії, Польщі, Угорщині, Румунії та Словаччині "зазнали значних збитків" після того, як минулого року ЄС призупинив дію квот і мит на імпорт зерна з України.

Міністри також закликають Європейську комісію з'ясувати, чи відповідають виробничі засади України стандартам ЄС.

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