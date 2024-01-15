П'ять держав-членів ЄС вимагають від Єврокомісії запровадити ввізне мито на українське зерно

Міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії , Словаччини і Угорщини направили до Єврокомісії лист із проханням запровадити ввізне мито на українське зерно, передає The Guardian.
Східні країни ЄС скаржаться на недобросовісну конкуренцію і заявляють, що дешевша сільськогосподарська продукція з України знищує їхні експортні ринки.
П'ять держав, які підписали угоду, належать до тих членів ЄС, які виробляють значно більше пшениці й кукурудзи, ніж їм необхідно, що є ключем до європейської продовольчої безпеки і стратегічного суверенітету ЄС, заявили міністри.
"Ось чому Брюсселю необхідно вжити заходів, які захищають ринки країн-членів ЄС, що межують з Україною, і водночас допомагають їм повністю використати свій експортний потенціал", — йдеться у листі.
За словами міністрів, великі розміри українських ферм роблять експорт зерна з країни дешевшим, що виштовхує фермерів ЄС із їхніх традиційних експортних ринків.
У листі зазначено, що фермери з Болгарії, Польщі, Угорщині, Румунії та Словаччині "зазнали значних збитків" після того, як минулого року ЄС призупинив дію квот і мит на імпорт зерна з України.
Міністри також закликають Європейську комісію з'ясувати, чи відповідають виробничі засади України стандартам ЄС.
Що відомо про блокаду українського експорту в ЄС
- Починаючи з квітня 2023 року, п'ять країн блоку почали вводити обмеження імпорту товарів з України. Міністри сільського господарства Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини тоді написали листа до Європейської комісії з пропозицією розширити перелік продукції з нашої держави, яку заборонено імпортувати.
- Згодом ЄК домовилася з державами і запропонувала заборону на імпорт для чотирьох видів продукції: пшеницю, кукурудзу, ріпак, насіння соняшнику. Водночас, до переліку не включили соняшникову олію. Крім того, ЄС мав виділити пакет підтримки у розмірі 100 млн євро для постраждалих фермерів у цих п’ятьох країнах.
- Тоді міністри сільського господарства 12 країн-членів ЄС (серед яких - Австрія, Бельгія, Хорватія, Данія, Естонія, Франція, Німеччина, Греція, Ірландія, Люксембург, Нідерланди та Словенія) надіслали листа до Єврокомісії, у якому висловили "серйозну заклопотаність" з приводу обмежень українського імпорту.
- Єврокомісія висловилася на підтримку України, заявивши, що наша держава потребує допомоги партнерів, аби утримати економіку і мати змогу протистояти російській агресії.
- Опісля почалися блокади імпорту української продукції. Перевізники, фермери взялися час від часу перекривати пункти пропуску на знак протесту.
- Нещодавно уряд Польщі домовився з фермерами, яку блокують дорогу для руху фур поблизу пункту пропуску “Медика - Шегині”, про призупинення протесту в цьому місці на невизначений період.
- Водночас у Міністерстві сільського господарства та розвитку села Польщі заявили, що польсько-український кордон не відкриють для українських товарів. Заборона на експорт буде безстроковою.
- Польський міністр сільського господарства Чеслав Секерський у листі до єврокомісара з питань торгівлі заявив, що він "категорично проти" розширення вільної торгівлі ЄС з Україною. Він наголосив, що проблеми з надмірним імпортом стосуються не лише зернових, але "також цукру, м'яса птиці, яєць, м'яких фруктів (особливо замороженої малини) і яблучного концентрату". А у відкритому листі єврокомісара з питань сільського господарства Януша Войцеховського президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та віцепрезиденту ЄК з питань торгівлі Валдісу Домбровскісу ідеться про ризик нової кризи, яку може спровокувати "надмірний агроімпорт" з України в ЄС.
- Тим часом румунські фермери вчергове за декілька днів заблокували рух вантажівок до пункту прокуску "Порубне", що на румунсько-українському кордоні. За даними Держприкордонслужби, почали перекривати рух о 12.00. Також протестувальники перекривають ще один КПП.