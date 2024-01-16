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У Новій Зеланії депутатка подала у відставку через звинувачення у крадіжках з магазинів

Колишня юристка ООН з прав людини Ґолріз Гахраман стала відома у 2017 році як перша біженка в уряді країни. 

У Новій Зеланії депутатка подала у відставку через звинувачення у крадіжках з магазинів
Фото: VNP/Daniela Maoate-Cox

Депутатка парламенту Нової Зеландії Ґолріз Гахраман подала у відставку після кількох звинувачень у крадіжках з магазинів, пише BBC.

Стверджується, що Гахраман, яка представляє Партію зелених, тричі крала одяг з крамниць. На камері відеоспостереження, зокрема, видно, як вона бере дизайнерську сумочку з бутіка в Окленді.

Колишня юристка ООН з прав людини стала відома у 2017 році як перша біженка в уряді країни. Раніше вона керувала питаннями правосуддя у своїй партії.

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За словами депутатки, стрес, пов’язаний з роботою, змусив її поводитися абсолютно нехарактерно. 42-річній жінці не висунули жодних офіційних обвинувачень. Вона заявила, що її дії “не відповідали” високим стандартам поведінки, яких громадськість очікувала від обраних представників.

“Я підвела багатьох людей, і мені дуже шкода”, − додала Гахраман.

Гахраман втекла з Ірану в дитинстві разом зі своєю родиною, яка отримала політичний притулок у Новій Зеландії.

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