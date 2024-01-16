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Прем’єр Китаю Лі сьогодні виступить на форумі у Давосі

Очільник уряду КНР, зокрема, сприятиме “глобальній співпраці та прагненню до мирного співіснування".

Прем’єр Китаю Лі сьогодні виступить на форумі у Давосі
Прем’єр-міністр Китаю Лі Цян у Давосі, 16 січня 2023 року
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Китаю Лі Цян виступить сьогодні перед світовими інвесторами та політиками на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі.

Про це пише Reuters.

Лі є найвищим китайським чиновником, який спілкувався з глобальною бізнесовою та політичною елітою на форумі, після президента Сі Цзіньпіна у 2017 році.

Видання зазначає, що зараз Пекін вперше за сорок років відкрився для іноземних інвестицій.

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Очільник китайського уряду сприятиме “глобальній співпраці, вирішенню різноманітних ризиків, подоланню розриву у розвитку та прагненню до мирного співіснування та взаємовигідних результатів”.

“Китай генерує постійний потік імпульсу зростання та потенціалу для своєї економіки”, − зазначає державне китайське інформаційне агентство Xinhua.

Попередні ініціативи Лі, які оголосили Китай відкритим для бізнесу, сприйняли доволі скептично на тлі закону про боротьбу зі шпигунством, рейдів на консультаційні компанії та заборони на виїзд.

“Китайські прем'єр-міністри зазвичай відповідали за нагляд за економікою, але в останні роки Сі посилив контроль і направив його безпосередньо в державницьке русло”, − додає Reuters.

Зазначимо, на Форум приїхав президент України Володимир Зеленський. Зустрічі очільника нашої країи і Лі в офіційному порядку денному немає.

  • Організатори повідомили, що у Давосі цього року зібралися понад 2800 лідерів зі 120 країн, серед яких щонайменше 60 глав держав.
  • Форум стартував у неділю з четвертої зустрічі радників з нацбезпеки щодо української Формули миру. Учасники зустрічі розглянули п'ять пунктів української Формули миру: виведення російських військ, відновлення справедливості, екологічна безпека, недопущення ескалації й повторення війни та підтвердження закінчення війни.
  • Триватиме Всесвітній економічний форум до 19 січня.
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