​Міністр оборони Фінляндії хоче домогтися повної заборони операцій із нерухомістю для росіян

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен хоче домогтися повної заборони на угоди з нерухомістю для громадян Росії.
Про це повідомляє Yle.
За його словами, у цьому питанні необхідно знайти "правове рішення". Водночас Хяккянен переконаний, що відповідні рішення у фінському уряді можуть бути знайдені вже навесні.
Міністр припустив, що обмеження можуть торкнутися умов оренди та перевірки вже здійснених угод із нерухомістю.
Минулого тижня Міноборони Фінляндії ухвалило ще три негативні рішення щодо операцій з нерухомістю, бо покупці були не були з країн Євросоюзу чи Європейської економічної зони (27 країн-членів ЄС + Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн).
- У жовтні 2023 року Фінляндія заблокувала три угоди з нерухомістю за участю російських покупців. А в січні цього року в країні заборонили продавати нерухомість ще одному росіянину.
- Торік у жовтні Гяккянен уже заявляв, що про плани схвалити кілька законодавчих проєктів, які зможуть заборонити росіянам укладати угоди з нерухомості. Тоді повідомлялося, що така заборона передбачатиме низку винятків. Крім того, буде затверджено перелік конкретних ситуацій, у яких подібні угоди будуть можливими.