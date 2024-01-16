​Міністр оборони Фінляндії хоче домогтися повної заборони операцій із нерухомістю для росіян

Обмеження можуть торкнутися умов оренди та перевірки вже здійснених угод.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен хоче домогтися повної заборони на угоди з нерухомістю для громадян Росії.

Про це повідомляє Yle.

За його словами, у цьому питанні необхідно знайти "правове рішення". Водночас Хяккянен переконаний, що відповідні рішення у фінському уряді можуть бути знайдені вже навесні.

Міністр припустив, що обмеження можуть торкнутися умов оренди та перевірки вже здійснених угод із нерухомістю.

Минулого тижня Міноборони Фінляндії ухвалило ще три негативні рішення щодо операцій з нерухомістю, бо покупці були не були з країн Євросоюзу чи Європейської економічної зони (27 країн-членів ЄС + Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн).