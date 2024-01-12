Від дитячих казок до аналізу ринку нерухомості: як український бізнес застосовує штучний інтелект

Розробка: сервіси для дітей і дорослих
Генерування дитячих казок
Часто буває, що ідеї, які виникли випадково чи втілені «для себе», зацікавлюють багатьох людей і стають їм у пригоді. Така доля спіткала проєкт Kazka ― сервіс на основі штучного інтелекту, що генерує українськомовні казки для дітей.
Розповідає його співзасновниця Зоя Стеценко.
«Спочатку це була розвага для моєї дитини ― просто сервіс, створений нашвидкоруч, без дизайну. Річ у тому, що дитина не проявляла інтересу до читання. Однак коли мій син уперше спробував згенерувати власні казки, це справді зацікавило його. Казка, згенерована штучним інтелектом, повністю відповідала запиту дитини, уподобанням й інтересам. Тепер проблеми з читанням у нас уже немає, вдалося прищепити любов до книжок і навіть покращити техніку читання, — каже Зоя Стеценко. — Ми переконалися, що штучний інтелект може забезпечити індивідуальний і персоналізований підхід до користувача. А це робить читання привабливішим і цікавішим.
Поступово ми розширили цей інструмент, зробили його доступним для багатьох дітей. Зараз наш сервіс допомагає популяризувати українську мову й культуру в сім’ях, сприяє розвитку й спілкуванню, розважає унікальними казками».
Як це працює? Штучний інтелект аналізує введену тему, головного героя та сюжет і генерує відповідний контент. Так виникає казка, персональна для користувача. Крім того, штучний інтелект створює ілюстрації, тим самим робить історію візуально привабливою для дітей.
Сервіс Kazka запустили лише у вересні 2023 року, але він уже налічує понад 10 000 зареєстрованих користувачів і більш ніж 25 000 робіт.
Оптимізація та прискорення розробки
Технології ШІ допомагають програмістам оптимізувати багато рутинних операцій. А отже, збільшити продуктивність і впоратися з монотонною, часовитратною роботою.
Так з’явилася ідея Qualyfid ― бізнес-орієнтованої платформи, що використовує штучний інтелект, щоб оптимізувати й прискорити процеси. Можливості, які застосовують розробники й інженери, лягли в основу інструмента, що має допомогти колегам. Він забезпечує високу якість проєктної документації, тестів і коду.
«Команда, яка організувала платформу, складається здебільшого з інженерів з якості (QA). І ми як ніхто розуміємо, яким складним, тривалим і часом нудним може бути формування тестової документації. Наприклад, створення таблиць тест-кейсів для середньої за складністю фічі може займати цілий робочий день.
Ми побачили у штучному інтелекті потенціал для революції в цьому процесі. Поява ChatGPT уже покращила швидкість виконання цих робіт і скоротила процес створення документації до двох-трьох годин для однієї фічі.
Однак ми не зупинилися на цьому. Коли модель змогла виконувати ці задачі, ми зробили ще крок: навчили її створювати повноцінні таблиці тест-кейсів у надзвичайно короткий час — усього за три хвилини. Це стало початком нашого захопливого шляху в галузі розробки платформи й використання ШІ», — розповідає Зоя Стеценко, співзасновниця платформи Qualyfid.
Алгоритми ШI допомагають ефективно розкласти великі завдання на дрібніші, описати поетапне виконання. Технології ШІ також корисні для код-ревю ― перевірки коду, а також можуть створювати повноцінний чекліст для тестування. Це спрощує та поліпшує розробку продукту.
Маркетинг і SEO: від статей до мікророзмітки
Олексій Шаповал, Head of SEO агенції performance-маркетингу iProspect Ukraine, розповів, як ШІ дозволяє оптимізувати виконання рутинних SEO-завдань. Якщо узагальнювати, вони розбиті на три основні напрямки: контентні роботи, технічні й закупівля посилань. І в кожному частину можна довірити штучному інтелекту.
Перше і найпростіше ― це створення контенту. Як відомо, інструменти на зразок ChatGPT відмінно справляються зі створенням текстів. Але за умови правильної підготовки. Зокрема, докладного і структурованого ТЗ. Якщо промпт звучатиме «напиши текст на тему…», нічого доброго не вийде.
Олексій Шаповал, Head of SEO iProspect Ukraine
Олексій розповів, як разом з колегами навчали чат писати самому собі технічне завдання, потім знаходити й виправляти в ньому помилки, а потім і виконувати роботу за власним ТЗ. Якщо бюджет обмежений, цілком виправдано залучити ШІ до створення контенту, особливо для зовнішніх майданчиків, щоб розмістити посилання. Клієнти агенції охоче погоджуються заощадити й пришвидшити роботу, не ризикуючи якістю наповнення. Адже згенеровані ШІ тексти нічим не відрізняються від написаних людиною.
Та навіть якщо за тексти береться професійний автор, давати йому докладне завдання, опрацьоване ШІ, ― це значна економія часу й ресурсів команди.
Як іще агенція використовує ChatGPT у роботі з контентом:
— генерує нові теми статей для блогів;
— створює докладні, зрозумілі технічні завдання для райтерів;
— оновлює, розширює семантику за вузькими й новими запитами.
Щодо технічного аспекту SEO-робіт, то тут ШІ відмінно оптимізує пошук і виправлення помилок у коді сайтів. Раніше доводилося залучати розробників, щоб пофіксити проблему з нуля. Зараз достатньо повідомити про конкретну помилку на певній сторінці сайту й передати запропоноване ШІ рішення, щоб виправити її.
ШІ також дуже спростив створення мікророзмітки. Це нескладна задача для спеціаліста, але вона зазвичай забирає багато часу. А за допомогою ШІ її можна виконувати за лічені хвилини, причому бездоганно — у вигляді впорядкованих таблиць, без помилок і огріхів.
Схожим досвідом поділилися фахівці диджитал-агенції Promodex. Вони також завдяки ШІ автоматизують чимало рутинних завдань із просування ресурсів клієнтів. Усе, що раніше виконували самостійно та вручну, тепер доручили боту.
Aгенція диджитал-маркетингу Inweb автоматизувала значний обсяг стандартних і часовитратних завдань з просування, як-от аналіз даних, планування рекламних кампаній, відстеження результатів тощо. Команда має більше часу для творчих і стратегічних робіт.
За допомогою аналітики ШІ ми можемо точніше прогнозувати ефективність рекламних кампаній і вирішувати стратегічні завдання, спрямовані на збільшення конверсій і ROI.
Владислав Наумов, Chief Operating Officer в агенції Inweb
А команда White Sales використовує можливості ШІ не лише для клієнтів, а й власних маркетингових потреб. Незамінним став інструмент ClickUp, що дозволяє структурувати задачі, генерувати чеклісти тощо. А також створювати внутрішній контент ― статті й пости, що потребують мінімального редагування й фактично готові до публікації.
Продажі: як дізнаватися настрій співрозмовника й виправляти помилки менеджерів
Про заощадження робочого часу як суттєву перевагу згадують усі, хто вже залучає штучний інтелект до процесів продажу. Зокрема, команда White Sales, консалтингової компанії з управління продажами, вже підвищує продуктивність і ефективність роботи продавців і поступово делегує ШІ віддалену комунікацію з клієнтами.
«Amazon уже продає без людей. Скоро навіть у B2B усю рутину й аналітику забере на себе ШІ, а людям залишиться лише спілкуватися з клієнтами й отримувати бонуси».
Тата Григор'єва, COO White Sales
Прискорити роботу з дзвінками та зберегти дорогоцінний час команди також допомагає перша в Україні бізнес-телефонія зі штучним інтелектом. Раніше менеджерам і керівникам доводилося прослуховувати десятки й сотні записів телефонних розмов для аналізу. А тепер достатньо переглянути текстову розшифровку й одразу помітити, якщо певний діалог вимагає уваги.
Ringostat AI навіть аналізує настрій співрозмовників під час бесіди. Якщо клієнт засмучений, роздратований або, навпаки, задоволений ― керівник одразу зверне увагу на такі розмови.
Про перспективи розвитку продукту й цілої ніші розповідає засновник Ringostat.
«Я прогнозую вже незабаром створення та широке застосування менеджерами з продажів помічників зі штучним інтелектом. Ці інструменти безпосередньо під час розмови з покупцем даватимуть менеджеру підказки й поради: що спитати, що запропонувати, як відповісти на сумніви чи заперечення.
Уявімо: під кінець телефонної розмови менеджер бачитиме підказку, що клієнт майже «достиг» і знижка на 10% остаточно схилить його до покупки.
Також ШІ зможе створювати правдоподібний портрет кожного покупця на основі зібраних даних. І це теж допомагатиме менеджерам закривати угоди», — каже Олександр Максименюк, CVO Ringostat.
У цьому контексті цікавий ще один проєкт українських розробників. Big Sister AI ― платформа продуктивності відділу продажів. Понад 10 років команда відточувала навички продавців і принципи роботи, а тепер втілює цей досвід у стартапі, навчаючи всього ШІ.
Продукт уже заощаджує мінімум тиждень робочого часу бізнес-аналітика щомісяця. Він повідомляє конкретні дії, які необхідно зробити відповідно до поточних відхилень і результатів.
Штучний інтелект Big Sister AI знижує вплив людських помилок під час продажів. Він аналізує дії продавця й покупця протягом угоди, знаходить помилки і радить. Наприклад, звіт, який надсилає ШІ, може повідомити про негативний тренд конверсії продажів, ймовірні причини та рекомендовані заходи для покращення показників. Завдяки такому підходу один клієнтський проєкт показав зростання конверсії лідів у перемовинах на 28% за 7 місяців.
Комунікація: бот на зустрічах і листування з телеграму в CRM
Значну частину робочого часу працівників становить спілкування ― якщо не з покупцями й постачальниками, то з колегами. Тому для бізнесу вкрай важливо забезпечити зручні канали зв’язку. Для цього підходить бізнес-телефонія з додатком для дзвінків, листування в месенджерах, а також різноманітні кастомні рішення.
Одноманітну комунікацію з покупцями інтернет-магазинів можна повністю автоматизувати. Наприклад, штучний інтелект генерує автоматичні відповіді на відгуки покупців про товари інтернет-магазину. Для цього фахівці агенції Promodex написали плагін, який через API зв’язує сайт інтернет-магазину й Open AI. Завдяки цьому текст відгуку в складі спеціального промпту передається ШІ й повертається як відповідь на цей відгук.
Повністю автоматизоване «спілкування» з покупцями інтернет-магазинів. Це хіба не те, про що давно мріяли продавці? І це стає реальністю завдяки інтеграції OpenAI, що може автономно генерувати відповіді на відгуки завдяки спеціальним промптам.
Станіслав Бахарєв, CEO at Promodex Agency
У мережі гуляють меми про щоденні робочі дзвінки й міти, які забирають купу часу, а ще ж є планування, формування завдань, підсумки й звіти. І штучний інтелект тут також може бути дуже доречний, щоб спростити операційну діяльність команд.
Як штучний інтелект став членом команди White Sales, розповіла Тата Григор'єва:
«Бот Fireflies тепер відвідує всі зустрічі продавців і менеджерів проєктів. Зручно, що команда проєкту може відвідати важливі зустрічі не в повному складі без страху подальших непорозумінь з колегами. ШІ робить не лише запис, а й транскрипцію комунікації. Причому досить точну, якщо згадати ще досить недосконалу українську найвідоміших нейромереж. А також автоматично формує протокол зустрічі. Подальше створення задач, підсумкових листів й оферів займає тепер не години, а лічені хвилини.
Я витрачаю рівно втричі менше часу на обробку зустрічей. Для мене критично важливий транскрипт, і раніше я мала переслуховувати записи зустрічей. А зараз проходжуся текстом транскрипту, прошу чат сформувати мені нотатки ― і все. Раніше, аби зафіксувати всі дані з годинної зустрічі, мені треба було витратити понад годину, а зараз ― 10–15 хвилин».
Open AI, Bard та інші стали постійними учасниками брейнштормів, аналітичних завдань і помічниками в задачах програмування.
Продакшн: як створити відео з мінімальним бюджетом
Цікавою історією застосування такого підходу поділився Олексій Шаповал, Head of SEO iProspect Ukraine. Перед командою стояла задача ― упорядкувати й цікаво подати користувачу величезну кількість письмового контенту на досить складні диджитальні теми: посібники, гайди, інструкції. Спеціалісти поєднали можливості двох інструментів ШІ.
«За допомогою Synthesia виконали начитку текстів «аватаром», якого майже не відрізнити від живої людини. А завдяки іншому інструменту створили інфографіку й ілюстрації до контенту, щоб удоступнити його сприйняття. Отримані результати ми перетворили на симпатичні відео тривалістю лише дві-три хвилини ― цікаві й прості, — каже Шаповал. — Наш клієнт залишився дуже задоволений такою подачею матеріалу. А на продакшн ми витратили смішні $30 ― вартість тестового чи обмеженого функціонала інструментів. Якби нам довелося створювати такі відео руками: монтаж, озвучка, анімація інфографіки, ― це коштувало б десятки, якщо не сотні тисяч».
Своїм досвідом користування Synthesia поділилася також Тата Григор'єва:
«Коли перед нами стала задача створити якісне відеопояснення нашого продукту англійською мовою, на допомогу прийшла Synthesia. Перший досвід вразив мене в саме серце — продакшн такого відео без ШІ зайняв би в нас місяць із бюджетом, більшим щонайменше в 10 разів».
Команда використовує також Midjourney. Він допоміг точно донести свої очікування до дизайнерів нового сайту продукту Big Sister.
«Створені ШІ референси допомогли нам не стати для вебдизайнера мемним клієнтом з пекла», — каже Григор\'єва.
Дизайнерські таланти штучного інтелекту використовують також у ЛУН ― пошуковику нерухомості. Про це розповів Денис Суділковський, бренд- і бізнес-директор ЛУН:
«Генеративна графіка дозволяє створювати цікаві експерименти. Наприклад, після виходу фільму "Barbie", коли великі бренди перефарбовували свій логотип у рожевий, ми вирішили підтримати тренд і перефарбували в рожевий Київські панельки. Створили спальний район Барбіленд і зібрали свою частку уваги до бренда ситуативним маркетингом.
Послуги з нерухомості: розпізнавання фейкових оголошень, аналітика ринку житла і не тільки
Лідери галузей уже давно інвестують час і ресурси в розвиток нейромереж. Як розповів нам Денис Суділковський, перші кроки в упровадженні штучного інтелекту були ще у 2013 році, а у 2014-му стали невіддільною частиною продуктів компаній.
Наприклад, в агрегаторі оголошень на вторинному ринку є три задачі, котрі вже майже десятиліття роблять машини, а не люди.
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Розпізнавання фейкових оголошень, тобто квартир, котрих насправді не існує.
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Пошук власника квартири, аби визначити першоджерело оголошення й посередників, які намагаються продати свої послуги.
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Розпізнавання вмісту фотографій, щоб показувати людям, який насправді вигляд має квартира.
Як зазначив фахівець, ШІ прискорює виконання зрозумілих задач і розкриває потенціал творчості для експериментів. Якщо стоять завдання різного рівня, від написання складної формули в Exel до кластеризації аудиторії продукту, зручніше й швидше вирішити її з ChatGPT ― персональним дата-аналітиком.
Тож частину аналітичної роботи в ЛУН віддали штучному інтелекту.
Штучний інтелект дозволяє виконувати зрозумілі завдання швидше, не марнуючи ані часу, ані енергії. Це заощаджує бізнесу тисячі доларів на місяць.
Але треба зазначити, що ШІ працює набагато глибше в наших продуктах.
«Штучний інтелект застосунку для оренди квартир Bird допомагає знайти саме те омріяне житло в Києві, у Львові, в Одесі, Дніпрі та Харкові, керуючись саме вашими вподобаннями. Повноцінний персональний асистент аналізує, які стилі ремонтів вам до душі, у яких частинах міста цікавіше жити. І робить персональну добірку "саме тих" квартир», — розповідає Денис Суділковський.
Підсумуємо: як штучний інтелект допомагає українському бізнесу?
«Загалом упровадження штучного інтелекту дало нам можливість працювати ефективніше, надавати якісніші послуги клієнтам і залишатися конкурентоспроможними», — каже Владислав Наумов, Chief Operating Officer в агенції Inweb.
«ШІ буде стимулювати розвиток і здорову конкуренцію між агенціями. Нові інструменти мотивуватимуть спеціалістів до творчості, експериментів. ШІ вимагатиме від фахівців змінювати підхід до роботи, щоб отримати кращі результати», — Олексій Шаповалов, Head of SEO iProspect Ukraine.
«На початку карʼєри, 20 років тому, я переконував класичні бізнеси виходити в інтернет і продавати там свої товари й послуги. Сьогодні революція співмірних масштабів. Якщо штучний інтелект не працюватиме у вас для вас самих і ваших клієнтів, то він точно буде працювати на конкурентів», — зазначає Денис Суділковський, бренд і бізнес-директор ЛУН.
«Життя поділилось на "до OpenAI" та "після", — каже Тата Григор\'єва, COO White Sales. — Кожна компанія, яка ще не використовує ШІ, має розуміти: конкуренти вже потенційно роблять це, забезпечуючи вищий сервіс, заощаджуючи бюджет і час».