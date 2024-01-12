Від дитячих казок до аналізу ринку нерухомості: як український бізнес застосовує штучний інтелект

Пришвидшити процеси, збільшити продуктивність. Свіжий, незамилений погляд на звичні аспекти роботи. Створити кращий продукт і надати бездоганний сервіс. Це основні, та далеко не всі мотиви українського бізнесу застосувати штучний інтелект. А ще ― бажання йти в ногу з прогресивним світом і щирий інтерес до технологій. Ми попросили підприємців, які вже використовують ШІ в роботі чи впроваджують у продуктах, поділитися досвідом ― які можливості й переваги це дає бізнесу?

Розробка: сервіси для дітей і дорослих

Генерування дитячих казок

Часто буває, що ідеї, які виникли випадково чи втілені «для себе», зацікавлюють багатьох людей і стають їм у пригоді. Така доля спіткала проєкт Kazka ― сервіс на основі штучного інтелекту, що генерує українськомовні казки для дітей.

Розповідає його співзасновниця Зоя Стеценко.

«Спочатку це була розвага для моєї дитини ― просто сервіс, створений нашвидкоруч, без дизайну. Річ у тому, що дитина не проявляла інтересу до читання. Однак коли мій син уперше спробував згенерувати власні казки, це справді зацікавило його. Казка, згенерована штучним інтелектом, повністю відповідала запиту дитини, уподобанням й інтересам. Тепер проблеми з читанням у нас уже немає, вдалося прищепити любов до книжок і навіть покращити техніку читання, — каже Зоя Стеценко. — Ми переконалися, що штучний інтелект може забезпечити індивідуальний і персоналізований підхід до користувача. А це робить читання привабливішим і цікавішим.

Поступово ми розширили цей інструмент, зробили його доступним для багатьох дітей. Зараз наш сервіс допомагає популяризувати українську мову й культуру в сім’ях, сприяє розвитку й спілкуванню, розважає унікальними казками».

Як це працює? Штучний інтелект аналізує введену тему, головного героя та сюжет і генерує відповідний контент. Так виникає казка, персональна для користувача. Крім того, штучний інтелект створює ілюстрації, тим самим робить історію візуально привабливою для дітей.

Сервіс Kazka запустили лише у вересні 2023 року, але він уже налічує понад 10 000 зареєстрованих користувачів і більш ніж 25 000 робіт.

Оптимізація та прискорення розробки

Технології ШІ допомагають програмістам оптимізувати багато рутинних операцій. А отже, збільшити продуктивність і впоратися з монотонною, часовитратною роботою.

Так з’явилася ідея Qualyfid ― бізнес-орієнтованої платформи, що використовує штучний інтелект, щоб оптимізувати й прискорити процеси. Можливості, які застосовують розробники й інженери, лягли в основу інструмента, що має допомогти колегам. Він забезпечує високу якість проєктної документації, тестів і коду.

«Команда, яка організувала платформу, складається здебільшого з інженерів з якості (QA). І ми як ніхто розуміємо, яким складним, тривалим і часом нудним може бути формування тестової документації. Наприклад, створення таблиць тест-кейсів для середньої за складністю фічі може займати цілий робочий день.

Ми побачили у штучному інтелекті потенціал для революції в цьому процесі. Поява ChatGPT уже покращила швидкість виконання цих робіт і скоротила процес створення документації до двох-трьох годин для однієї фічі.

Однак ми не зупинилися на цьому. Коли модель змогла виконувати ці задачі, ми зробили ще крок: навчили її створювати повноцінні таблиці тест-кейсів у надзвичайно короткий час — усього за три хвилини. Це стало початком нашого захопливого шляху в галузі розробки платформи й використання ШІ», — розповідає Зоя Стеценко, співзасновниця платформи Qualyfid.

Алгоритми ШI допомагають ефективно розкласти великі завдання на дрібніші, описати поетапне виконання. Технології ШІ також корисні для код-ревю ― перевірки коду, а також можуть створювати повноцінний чекліст для тестування. Це спрощує та поліпшує розробку продукту.

Маркетинг і SEO: від статей до мікророзмітки

Олексій Шаповал, Head of SEO агенції performance-маркетингу iProspect Ukraine, розповів, як ШІ дозволяє оптимізувати виконання рутинних SEO-завдань. Якщо узагальнювати, вони розбиті на три основні напрямки: контентні роботи, технічні й закупівля посилань. І в кожному частину можна довірити штучному інтелекту.

Перше і найпростіше ― це створення контенту. Як відомо, інструменти на зразок ChatGPT відмінно справляються зі створенням текстів. Але за умови правильної підготовки. Зокрема, докладного і структурованого ТЗ. Якщо промпт звучатиме «напиши текст на тему…», нічого доброго не вийде.

Олексій Шаповал, Head of SEO iProspect Ukraine

Олексій розповів, як разом з колегами навчали чат писати самому собі технічне завдання, потім знаходити й виправляти в ньому помилки, а потім і виконувати роботу за власним ТЗ. Якщо бюджет обмежений, цілком виправдано залучити ШІ до створення контенту, особливо для зовнішніх майданчиків, щоб розмістити посилання. Клієнти агенції охоче погоджуються заощадити й пришвидшити роботу, не ризикуючи якістю наповнення. Адже згенеровані ШІ тексти нічим не відрізняються від написаних людиною.

Та навіть якщо за тексти береться професійний автор, давати йому докладне завдання, опрацьоване ШІ, ― це значна економія часу й ресурсів команди.

Як іще агенція використовує ChatGPT у роботі з контентом:

— генерує нові теми статей для блогів;

— створює докладні, зрозумілі технічні завдання для райтерів;

— оновлює, розширює семантику за вузькими й новими запитами.

Щодо технічного аспекту SEO-робіт, то тут ШІ відмінно оптимізує пошук і виправлення помилок у коді сайтів. Раніше доводилося залучати розробників, щоб пофіксити проблему з нуля. Зараз достатньо повідомити про конкретну помилку на певній сторінці сайту й передати запропоноване ШІ рішення, щоб виправити її.

ШІ також дуже спростив створення мікророзмітки. Це нескладна задача для спеціаліста, але вона зазвичай забирає багато часу. А за допомогою ШІ її можна виконувати за лічені хвилини, причому бездоганно — у вигляді впорядкованих таблиць, без помилок і огріхів.

Схожим досвідом поділилися фахівці диджитал-агенції Promodex. Вони також завдяки ШІ автоматизують чимало рутинних завдань із просування ресурсів клієнтів. Усе, що раніше виконували самостійно та вручну, тепер доручили боту.

Aгенція диджитал-маркетингу Inweb автоматизувала значний обсяг стандартних і часовитратних завдань з просування, як-от аналіз даних, планування рекламних кампаній, відстеження результатів тощо. Команда має більше часу для творчих і стратегічних робіт.

За допомогою аналітики ШІ ми можемо точніше прогнозувати ефективність рекламних кампаній і вирішувати стратегічні завдання, спрямовані на збільшення конверсій і ROI.

Владислав Наумов, Chief Operating Officer в агенції Inweb

А команда White Sales використовує можливості ШІ не лише для клієнтів, а й власних маркетингових потреб. Незамінним став інструмент ClickUp, що дозволяє структурувати задачі, генерувати чеклісти тощо. А також створювати внутрішній контент ― статті й пости, що потребують мінімального редагування й фактично готові до публікації.

Продажі: як дізнаватися настрій співрозмовника й виправляти помилки менеджерів

Про заощадження робочого часу як суттєву перевагу згадують усі, хто вже залучає штучний інтелект до процесів продажу. Зокрема, команда White Sales, консалтингової компанії з управління продажами, вже підвищує продуктивність і ефективність роботи продавців і поступово делегує ШІ віддалену комунікацію з клієнтами.

«Amazon уже продає без людей. Скоро навіть у B2B усю рутину й аналітику забере на себе ШІ, а людям залишиться лише спілкуватися з клієнтами й отримувати бонуси».

Тата Григор'єва, COO White Sales

Прискорити роботу з дзвінками та зберегти дорогоцінний час команди також допомагає перша в Україні бізнес-телефонія зі штучним інтелектом. Раніше менеджерам і керівникам доводилося прослуховувати десятки й сотні записів телефонних розмов для аналізу. А тепер достатньо переглянути текстову розшифровку й одразу помітити, якщо певний діалог вимагає уваги.

Ringostat AI навіть аналізує настрій співрозмовників під час бесіди. Якщо клієнт засмучений, роздратований або, навпаки, задоволений ― керівник одразу зверне увагу на такі розмови.

Про перспективи розвитку продукту й цілої ніші розповідає засновник Ringostat.

«Я прогнозую вже незабаром створення та широке застосування менеджерами з продажів помічників зі штучним інтелектом. Ці інструменти безпосередньо під час розмови з покупцем даватимуть менеджеру підказки й поради: що спитати, що запропонувати, як відповісти на сумніви чи заперечення.

Уявімо: під кінець телефонної розмови менеджер бачитиме підказку, що клієнт майже «достиг» і знижка на 10% остаточно схилить його до покупки.

Також ШІ зможе створювати правдоподібний портрет кожного покупця на основі зібраних даних. І це теж допомагатиме менеджерам закривати угоди», — каже Олександр Максименюк, CVO Ringostat.

У цьому контексті цікавий ще один проєкт українських розробників. Big Sister AI ― платформа продуктивності відділу продажів. Понад 10 років команда відточувала навички продавців і принципи роботи, а тепер втілює цей досвід у стартапі, навчаючи всього ШІ.

Продукт уже заощаджує мінімум тиждень робочого часу бізнес-аналітика щомісяця. Він повідомляє конкретні дії, які необхідно зробити відповідно до поточних відхилень і результатів.

Штучний інтелект Big Sister AI знижує вплив людських помилок під час продажів. Він аналізує дії продавця й покупця протягом угоди, знаходить помилки і радить. Наприклад, звіт, який надсилає ШІ, може повідомити про негативний тренд конверсії продажів, ймовірні причини та рекомендовані заходи для покращення показників. Завдяки такому підходу один клієнтський проєкт показав зростання конверсії лідів у перемовинах на 28% за 7 місяців.

Комунікація: бот на зустрічах і листування з телеграму в CRM

Значну частину робочого часу працівників становить спілкування ― якщо не з покупцями й постачальниками, то з колегами. Тому для бізнесу вкрай важливо забезпечити зручні канали зв’язку. Для цього підходить бізнес-телефонія з додатком для дзвінків, листування в месенджерах, а також різноманітні кастомні рішення.

Одноманітну комунікацію з покупцями інтернет-магазинів можна повністю автоматизувати. Наприклад, штучний інтелект генерує автоматичні відповіді на відгуки покупців про товари інтернет-магазину. Для цього фахівці агенції Promodex написали плагін, який через API зв’язує сайт інтернет-магазину й Open AI. Завдяки цьому текст відгуку в складі спеціального промпту передається ШІ й повертається як відповідь на цей відгук.

Повністю автоматизоване «спілкування» з покупцями інтернет-магазинів. Це хіба не те, про що давно мріяли продавці? І це стає реальністю завдяки інтеграції OpenAI, що може автономно генерувати відповіді на відгуки завдяки спеціальним промптам.

Станіслав Бахарєв, CEO at Promodex Agency

У мережі гуляють меми про щоденні робочі дзвінки й міти, які забирають купу часу, а ще ж є планування, формування завдань, підсумки й звіти. І штучний інтелект тут також може бути дуже доречний, щоб спростити операційну діяльність команд.

Картинка з інтернету

Як штучний інтелект став членом команди White Sales, розповіла Тата Григор'єва:

«Бот Fireflies тепер відвідує всі зустрічі продавців і менеджерів проєктів. Зручно, що команда проєкту може відвідати важливі зустрічі не в повному складі без страху подальших непорозумінь з колегами. ШІ робить не лише запис, а й транскрипцію комунікації. Причому досить точну, якщо згадати ще досить недосконалу українську найвідоміших нейромереж. А також автоматично формує протокол зустрічі. Подальше створення задач, підсумкових листів й оферів займає тепер не години, а лічені хвилини.

Я витрачаю рівно втричі менше часу на обробку зустрічей. Для мене критично важливий транскрипт, і раніше я мала переслуховувати записи зустрічей. А зараз проходжуся текстом транскрипту, прошу чат сформувати мені нотатки ― і все. Раніше, аби зафіксувати всі дані з годинної зустрічі, мені треба було витратити понад годину, а зараз ― 10–15 хвилин».

Open AI, Bard та інші стали постійними учасниками брейнштормів, аналітичних завдань і помічниками в задачах програмування.

Продакшн: як створити відео з мінімальним бюджетом

Цікавою історією застосування такого підходу поділився Олексій Шаповал, Head of SEO iProspect Ukraine. Перед командою стояла задача ― упорядкувати й цікаво подати користувачу величезну кількість письмового контенту на досить складні диджитальні теми: посібники, гайди, інструкції. Спеціалісти поєднали можливості двох інструментів ШІ.

«За допомогою Synthesia виконали начитку текстів «аватаром», якого майже не відрізнити від живої людини. А завдяки іншому інструменту створили інфографіку й ілюстрації до контенту, щоб удоступнити його сприйняття. Отримані результати ми перетворили на симпатичні відео тривалістю лише дві-три хвилини ― цікаві й прості, — каже Шаповал. — Наш клієнт залишився дуже задоволений такою подачею матеріалу. А на продакшн ми витратили смішні $30 ― вартість тестового чи обмеженого функціонала інструментів. Якби нам довелося створювати такі відео руками: монтаж, озвучка, анімація інфографіки, ― це коштувало б десятки, якщо не сотні тисяч».

Своїм досвідом користування Synthesia поділилася також Тата Григор'єва:

«Коли перед нами стала задача створити якісне відеопояснення нашого продукту англійською мовою, на допомогу прийшла Synthesia. Перший досвід вразив мене в саме серце — продакшн такого відео без ШІ зайняв би в нас місяць із бюджетом, більшим щонайменше в 10 разів».

Команда використовує також Midjourney. Він допоміг точно донести свої очікування до дизайнерів нового сайту продукту Big Sister.

«Створені ШІ референси допомогли нам не стати для вебдизайнера мемним клієнтом з пекла», — каже Григор\'єва.

Дизайнерські таланти штучного інтелекту використовують також у ЛУН ― пошуковику нерухомості. Про це розповів Денис Суділковський, бренд- і бізнес-директор ЛУН:



«Генеративна графіка дозволяє створювати цікаві експерименти. Наприклад, після виходу фільму "Barbie", коли великі бренди перефарбовували свій логотип у рожевий, ми вирішили підтримати тренд і перефарбували в рожевий Київські панельки. Створили спальний район Барбіленд і зібрали свою частку уваги до бренда ситуативним маркетингом.

Пошук візуальних рішень для нового брендингу ЛУН з кубічним логотипом. Midjourney в ролі концептуаліста-дизайнера

Послуги з нерухомості: розпізнавання фейкових оголошень, аналітика ринку житла і не тільки

Лідери галузей уже давно інвестують час і ресурси в розвиток нейромереж. Як розповів нам Денис Суділковський, перші кроки в упровадженні штучного інтелекту були ще у 2013 році, а у 2014-му стали невіддільною частиною продуктів компаній.

Наприклад, в агрегаторі оголошень на вторинному ринку є три задачі, котрі вже майже десятиліття роблять машини, а не люди.

Розпізнавання фейкових оголошень, тобто квартир, котрих насправді не існує. Пошук власника квартири, аби визначити першоджерело оголошення й посередників, які намагаються продати свої послуги. Розпізнавання вмісту фотографій, щоб показувати людям, який насправді вигляд має квартира.

Як зазначив фахівець, ШІ прискорює виконання зрозумілих задач і розкриває потенціал творчості для експериментів. Якщо стоять завдання різного рівня, від написання складної формули в Exel до кластеризації аудиторії продукту, зручніше й швидше вирішити її з ChatGPT ― персональним дата-аналітиком.

Тож частину аналітичної роботи в ЛУН віддали штучному інтелекту.

Зміна вартості оренди квартири з різною кількістю кімнат у Києві з 2020 року. ChatGPT у ролі аналітика й дизайнера

Аналіз історичних даних вартості найменших квартир в одному столичному житловому комплексі. ChatGPT у ролі дата-аналітика

Штучний інтелект дозволяє виконувати зрозумілі завдання швидше, не марнуючи ані часу, ані енергії. Це заощаджує бізнесу тисячі доларів на місяць.

Але треба зазначити, що ШІ працює набагато глибше в наших продуктах.

«Штучний інтелект застосунку для оренди квартир Bird допомагає знайти саме те омріяне житло в Києві, у Львові, в Одесі, Дніпрі та Харкові, керуючись саме вашими вподобаннями. Повноцінний персональний асистент аналізує, які стилі ремонтів вам до душі, у яких частинах міста цікавіше жити. І робить персональну добірку "саме тих" квартир», — розповідає Денис Суділковський.

Підсумуємо: як штучний інтелект допомагає українському бізнесу?

«Загалом упровадження штучного інтелекту дало нам можливість працювати ефективніше, надавати якісніші послуги клієнтам і залишатися конкурентоспроможними», — каже Владислав Наумов, Chief Operating Officer в агенції Inweb.

«ШІ буде стимулювати розвиток і здорову конкуренцію між агенціями. Нові інструменти мотивуватимуть спеціалістів до творчості, експериментів. ШІ вимагатиме від фахівців змінювати підхід до роботи, щоб отримати кращі результати», — Олексій Шаповалов, Head of SEO iProspect Ukraine.

«На початку карʼєри, 20 років тому, я переконував класичні бізнеси виходити в інтернет і продавати там свої товари й послуги. Сьогодні революція співмірних масштабів. Якщо штучний інтелект не працюватиме у вас для вас самих і ваших клієнтів, то він точно буде працювати на конкурентів», — зазначає Денис Суділковський, бренд і бізнес-директор ЛУН.