За рік в Україну найбільше імпортували автомобілі, хімічну продукцію і паливно-енергетичні товари. Найбільше експортували продовольчі товари, металовироби та виробниче устаткування.

Державна митна служба України повідомила, що за 2023 рік товарообіг в країні склав $99,4 млрд.

Протягом 2023 року в Україну імпортували товарів на суму $63,5 млрд, а експортували – на суму $36 млрд.

При цьому оподаткований імпорт склав $52,6 млрд, що становить 83% загальних обсягів імпортованих товарів.

Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-грудні 2023 року склало 0,49 дол/кг, що на 38% більше, ніж за 2022 рік.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай — $10,4 млрд, Польща — $6,6 млрд і Німеччина — $4,9 млрд.

Експортували з України найбільше до Польщі — на $4,7 млрд, Румунії — на $3,7 млрд, Китаю — на $2,4 млрд.

У загальних обсягах ввезених у січні-грудні 2023 року товарів 65% склали такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт — $19,8 млрд. При митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 141,7 млрд грн, що складає 31% надходжень митних платежів;

продукція хімічної промисловості — $11 млрд. При митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 74,8 млрд грн, що складає 16% надходжень митних платежів;

паливно-енергетичні товари — $10,3 млрд. При митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 103,4 млрд грн, що складає 23% надходжень митних платежів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари — $21,8 млрд

метали та вироби з них — $3,9 млрд

машини, устаткування та транспорт — $2,9 млрд

При митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 559,2 млн грн.

Фото: Державна митна служба України

Нещодавно видання The Wall Street Journall повідомило, що завдяки Росії Китай став найбільшим у світі експортером автомобілів. Торік країна випередила Японію, продавши за кордон 5,26 мільйона авто власного виробництва.