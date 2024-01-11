Приватбанк в апеляції відстояв право власності на один з найбільших ТЦ в Дніпрі “Приозерний”

Центральний апеляційний господарський суд у місті Дніпро відхилив апеляційну скаргу компанії “Місія-1”, яку пов’язують з колишніми власниками Приватбанку, та залишив без змін рішення суду першої інстанції, яким було підтверджено законність набуття права власності держбанку на торговельний центр “Приозерний” у місті Дніпро.

Про це повідомляє Telegram-канал PrivatBank_insider.

“Приватбанк захистив право власності на ТЦ “Приозерний”, який колишні власники намагались повернути з 2021 року. Приватбанк і надалі боротиметься за справедливість та захищатиме державні інтереси”, – зазначив адвокат Приватбанку.

У 2016 році Приватбанк набув право власності на ТЦ “Приозерний”, що належав компанії “Місія-1”, в рахунок погашення кредитної заборгованості. Майже через п’ять років “Місія-1” вирішила оскаржити право власності держбанку та повернути ТЦ у свою власність.

ТЦ “Приозерний” є одним із найбільших торгово-розважальних центрів у м. Дніпро, загальною площею понад 32 тис. кв.м. На момент набуття банком права власності на ТЦ його вартість складала понад 778 млн грн.

Нагадаємо, у листопаді минулого року апеляційний суд підтвердив неможливість повернення Приватбанку ексвласникам. Провадження у справі, що тягнеться з 2017 року, закрито.