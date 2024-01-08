Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента ФСБ на Дніпропетровщині. Ним виявився посадовець однієї із вузлових станцій Укрзалізниці.

Про це повідомляє пресцетр СБУ.

За вказівкою росіян чоловік збирав інформацію про залізничні маршрути, якими переправляють військову техніку ЗСУ. Також його цікавили розвіддані про кількість і тип озброєння, яке доставляють залізним сполученням.

"Для цього російський агент фіксував місце і час проходження військових ешелонів, а також намагався дізнатися про їх маршрут із зупинками та пунктами призначення. Насамперед, зловмисник намагався отримати максимум інформації щодо переправлення на фронт бойових машин «Бредлі» та танків «Леопард». За наявними даними, розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки повітряних ударів по залізничних об’єктах регіону. Таким чином загарбники сподівались порушити логістику постачання озброєння та боєприпасів для ЗСУ", – йдеться в повідомленні.

Як встановило розслідування, чоловіка завербували влітку. Для комунікації з ФСБ він використовував анонімний чат у популярному месенджері.

Під час обшуків у нього вилучили мобільні телефони. На підставі зібраних доказів чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Раніше в Полтаві затримали “політексперта”, який готував замовні статті для російських інтернет-видань.