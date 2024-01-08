Найбільш активно росіяни використовують ДРГ у Сумській області

Росія продовжує щоденні обстріли прикордонної території в Чернігівській, Сумській і Харківській областях. За перший тиждень року ворог провів майже 500 обстрілів.
Протягом грудня росіяни провели понад 2000 обстрілів цих областей. Останнім часом більшість обстрілів припадає на Харківську область, також ворог продовжує використовувати диверсантів, повідомив у ефірі телемарафону речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
"Найбільш активний напрямок використання російських ДРГ – це Сумщина", – сказав він.
- Усередині грудня прикордонники повідомили про активізацію диверсійної роботи окупантів у Чернігівській, Сумській і Харківській областях. За перші тижні грудня російські диверсанти сім разів намагалися перетнути кордон України. Росіяни роблять це, аби відволікти Сили оборони.
- Управління СБУ в Сумській області закликало мешканців повідомляти про підозрілих людей, особливо тих, які цікавляться розташуванням Сил оборони. Зробити це можна на цілодобовій лінії довіри Управління Служби безпеки України в Сумській області, за номером: 0891-200-533 або на електронну адресу Управління: [email protected].