Найбільш активно росіяни використовують ДРГ у Сумській області

Також ворог не припиняє обстрілів прикордоння.

Росія продовжує щоденні обстріли прикордонної території в Чернігівській, Сумській і Харківській областях. За перший тиждень року ворог провів майже 500 обстрілів.

Протягом грудня росіяни провели понад 2000 обстрілів цих областей. Останнім часом більшість обстрілів припадає на Харківську область, також ворог продовжує використовувати диверсантів, повідомив у ефірі телемарафону речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Найбільш активний напрямок використання російських ДРГ – це Сумщина", – сказав він.