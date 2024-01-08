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РФ атакувала Кривий Ріг, Новомосковськ і Лозуватську громаду. Є загибла і понад 25 поранених

Ворог вдарив ракетами. 

РФ атакувала Кривий Ріг, Новомосковськ і Лозуватську громаду. Є загибла і понад 25 поранених
Фото: Сергій Лисак у Telegram

Вранці 8 січня росіяни вдарили ракетами по кількох містах Дніпропетровської області. В Новомосковську пошкоджені три адмінбудівлі, дві заправки, п'ятиповерхівка, авто.

Вибуховою хвилею перевернуло маршрутку. За оновленими даними, в населеному пункті поранені щонайменше 27 людей, повідомив голова ОВА. 

"11-ро залишаються в медзакладі. З них четверо – діти", – заявив Сергій Лисак.

Є влучання також у Кривому Розі. Пошкоджені торгівельний центр та понад 20 приватних будинків. Поранені чотири людини.

Ліквідують наслідки атаки і у Лозуватській громаді Криворізького району. Там також "приліт". Загинула 62-річна жінка. Зруйнована приватна оселя.

  • З 6 до 8:30 8 січня російська армія влаштувала чергову масовану ракетну атаку на Україну. В Запоріжжі пролунали щонайменше п'ять вибухів, у Хмельницькій області – шість. Під ударом також опинився Харків та Харківська область. У Змієві зруйновано будинок, є поранені.
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