РФ атакувала Кривий Ріг, Новомосковськ і Лозуватську громаду. Є загибла і понад 25 поранених

Вранці 8 січня росіяни вдарили ракетами по кількох містах Дніпропетровської області. В Новомосковську пошкоджені три адмінбудівлі, дві заправки, п'ятиповерхівка, авто.

Вибуховою хвилею перевернуло маршрутку. За оновленими даними, в населеному пункті поранені щонайменше 27 людей, повідомив голова ОВА.

"11-ро залишаються в медзакладі. З них четверо – діти", – заявив Сергій Лисак.

Є влучання також у Кривому Розі. Пошкоджені торгівельний центр та понад 20 приватних будинків. Поранені чотири людини.

Ліквідують наслідки атаки і у Лозуватській громаді Криворізького району. Там також "приліт". Загинула 62-річна жінка. Зруйнована приватна оселя.