РФ атакувала Кривий Ріг, Новомосковськ і Лозуватську громаду. Є загибла і понад 25 поранених

Вранці 8 січня росіяни вдарили ракетами по кількох містах Дніпропетровської області. В Новомосковську пошкоджені три адмінбудівлі, дві заправки, п'ятиповерхівка, авто.
Вибуховою хвилею перевернуло маршрутку. За оновленими даними, в населеному пункті поранені щонайменше 27 людей, повідомив голова ОВА.
"11-ро залишаються в медзакладі. З них четверо – діти", – заявив Сергій Лисак.
Є влучання також у Кривому Розі. Пошкоджені торгівельний центр та понад 20 приватних будинків. Поранені чотири людини.
Ліквідують наслідки атаки і у Лозуватській громаді Криворізького району. Там також "приліт". Загинула 62-річна жінка. Зруйнована приватна оселя.
- З 6 до 8:30 8 січня російська армія влаштувала чергову масовану ракетну атаку на Україну. В Запоріжжі пролунали щонайменше п'ять вибухів, у Хмельницькій області – шість. Під ударом також опинився Харків та Харківська область. У Змієві зруйновано будинок, є поранені.