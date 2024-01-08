У Хмельницькій області під час масованої атаки пролунали щонайменше шість вибухів

Російська армія вранці завдала удару по Хмельницький області. Під час атаки пролунали щонайменше шість вибухів.

Про це повідомили в Хмельницькій ОВА у Telegram. Дані щодо наслідків уточнюються.

"На місцях ударів працюють оперативні та рятувальні служби. Зберігайте спокій та утримуйтесь від фото- відеофіксування наслідків прильотів, допоки працюють екстренні служби. Деталі згодом", – йдеться у повідомленні.