У Хмельницькій області під час масованої атаки пролунали щонайменше шість вибухів

Російська армія вранці завдала удару по Хмельницький області. Під час атаки пролунали щонайменше шість вибухів.
Про це повідомили в Хмельницькій ОВА у Telegram. Дані щодо наслідків уточнюються.
"На місцях ударів працюють оперативні та рятувальні служби. Зберігайте спокій та утримуйтесь від фото- відеофіксування наслідків прильотів, допоки працюють екстренні служби. Деталі згодом", – йдеться у повідомленні.
- Чергову ракетну атаку на Україну ворог проводив із 6 до 8:30. Окупанти випустили крилаті ракети типу Х та аеробалістичні ракети "Кинджал". Були удари по Харкову і Запоріжжю, в Дніпрі теж лунали вибухи.
- Більшість ракет була націлена на Хмельницьку область. По ній, зокрема по Старокостянтинову, де розташовано аеродром, ворог б'є систематично.