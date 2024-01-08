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У Хмельницькій області під час масованої атаки пролунали щонайменше шість вибухів

Наслідки з'ясовуються. 

Російська армія вранці завдала удару по Хмельницький області. Під час атаки пролунали щонайменше шість вибухів.

Про це повідомили в Хмельницькій ОВА у Telegram. Дані щодо наслідків уточнюються.

"На місцях ударів працюють оперативні та рятувальні служби. Зберігайте спокій та утримуйтесь від фото- відеофіксування наслідків прильотів, допоки працюють екстренні служби. Деталі згодом", – йдеться у повідомленні.

  • Чергову ракетну атаку на Україну ворог проводив із 6 до 8:30. Окупанти випустили крилаті ракети типу Х та аеробалістичні ракети "Кинджал". Були удари по Харкову і Запоріжжю, в Дніпрі теж лунали вибухи.
  • Більшість ракет була націлена на Хмельницьку область. По ній, зокрема по Старокостянтинову, де розташовано аеродром, ворог б'є систематично.
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