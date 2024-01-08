Після чергової масованої атаки РФ президентка Молдови закликала прискорити надання необхідної допомоги Україні

Президентка Молдови Мая Санду відреагувала на черговий масований ракетний обстріл території України з боку Росії.

Про це вона написала у мережі "Х"

"Я засуджую останній жорстокий напад Росії на мирні українські міста", – зазначила Санду.

Санду закликала міжнародних партнерів прискорити надання необхідної підтримки Україні для захисту її суверенітету та права визначати своє майбутнє.

I condemn Russia’s latest vicious attack on peaceful Ukrainian cities.



As Ukraine bravely fights this continued aggression, I call on international partners to accelerate the provision of necessary support for Ukraine to defend its sovereignty and right to define its future. — Maia Sandu (@sandumaiamd) January 8, 2024