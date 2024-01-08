Після чергової масованої атаки РФ президентка Молдови закликала прискорити надання необхідної допомоги Україні

Президентка Молдови Мая Санду відреагувала на черговий масований ракетний обстріл території України з боку Росії.
Про це вона написала у мережі "Х"
"Я засуджую останній жорстокий напад Росії на мирні українські міста", – зазначила Санду.
Санду закликала міжнародних партнерів прискорити надання необхідної підтримки Україні для захисту її суверенітету та права визначати своє майбутнє.
I condemn Russia’s latest vicious attack on peaceful Ukrainian cities.— Maia Sandu (@sandumaiamd) January 8, 2024
As Ukraine bravely fights this continued aggression, I call on international partners to accelerate the provision of necessary support for Ukraine to defend its sovereignty and right to define its future.
- У ніч на 8 січня 2024 року Росія завдала масованого удару по Україні, застосувавши крилаті, авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні БпЛА. Сили оборони знищили 18 із 24 крилатих ракет та вісім "шахедів". Вранці атака продовжилася. Загалом РФ випустила по Україні 59 ракет і безпілотників. Вдалося збити 26.