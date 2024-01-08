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Після чергової масованої атаки РФ президентка Молдови закликала прискорити надання необхідної допомоги Україні

Мая Санду засудила жорстокий напад РФ.

Після чергової масованої атаки РФ президентка Молдови закликала прискорити надання необхідної допомоги Україні
Фото: EPA/UPG

Президентка Молдови Мая Санду відреагувала на черговий масований ракетний обстріл території України з боку Росії. 

Про це вона написала у мережі "Х"

"Я засуджую останній жорстокий напад Росії на мирні українські міста", – зазначила Санду.

Санду закликала міжнародних партнерів прискорити надання необхідної підтримки Україні для захисту її суверенітету та права визначати своє майбутнє.

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