Маск вживає кетамін, керівники Tesla та SpaceX занепокоєні, − Wall Street Journal
Маск вживає кетамін, керівники Tesla та SpaceX занепокоєні, − Wall Street Journal
​Укрзалізниця хоче позбавити Україну високотехнологічного виробництва
​Укрзалізниця хоче позбавити Україну високотехнологічного виробництва
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
У Херсоні викрили двох колаборанток
У Херсоні викрили двох колаборанток
Британські ракети для нашої ППО. Українські також можуть бути
Британські ракети для нашої ППО. Українські також можуть бути
Порошенко в річницю підписання Томоса: тепер навіть скептики зрозуміли, для чого це було
Порошенко в річницю підписання Томоса: тепер навіть скептики зрозуміли, для чого це було
Справа на 170 мільйонів: стали відомі нові подробиці розкрадань харчів у Міноборони
Справа на 170 мільйонів: стали відомі нові подробиці розкрадань харчів у Міноборони
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
ГоловнаСвіт

Прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн йде у відставку

Уряд Борн працюватиме доки не оберуть наступного Прем'єра.

Прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн йде у відставку
Елізабет Борн
Фото: ЕРА/UPG

У понеділок, 8 січня, прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн пішла у відставку. Про це йдеться в заяві офісу президента Франції Еммануеля Макрона, – пише Bloomberg.

Уряд Елізабет Борн продовжуватиме повсякденну роботу, поки не буде призначено нового прем'єр-міністра та нову команду.

Президент Макрон у мережі "Х" подякував Борн за її службу.

Елізабет Борн обіймала керівні посади в уряді ще з 2017 року. У 2022 році вона стала прем'єркою Франції. Вона стала другою жінкою, яка обійняла посаду прем'єр-міністра Франції.

У виданні зазначають, що зміна в уряді відбулася на тлі схвалення непопулярного законопроекту про імміграцію, який поглибив розкол у партії Макрона. Новий закон спричинив відставку міністра охорони здоров’я та викликав обурення серед лівих прихильників президента.

Раніше в уряді Франції відреагували на обстріл російського Бєлгорода 30 грудня 2023 року. Там додали, що Україна – держава-жертва агресії, яка діє в порядку самооборони.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies