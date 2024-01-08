Прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн йде у відставку

У понеділок, 8 січня, прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн пішла у відставку. Про це йдеться в заяві офісу президента Франції Еммануеля Макрона, – пише Bloomberg.

Уряд Елізабет Борн продовжуватиме повсякденну роботу, поки не буде призначено нового прем'єр-міністра та нову команду.

Президент Макрон у мережі "Х" подякував Борн за її службу.

Madame la Première ministre, chère @Elisabeth_Borne, votre travail au service de notre Nation a été chaque jour exemplaire. Vous avez mis en œuvre notre projet avec le courage, l’engagement et la détermination des femmes d’État. De tout cœur, merci. pic.twitter.com/G26ifKfKzj — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 8, 2024

Елізабет Борн обіймала керівні посади в уряді ще з 2017 року. У 2022 році вона стала прем'єркою Франції. Вона стала другою жінкою, яка обійняла посаду прем'єр-міністра Франції.

У виданні зазначають, що зміна в уряді відбулася на тлі схвалення непопулярного законопроекту про імміграцію, який поглибив розкол у партії Макрона. Новий закон спричинив відставку міністра охорони здоров’я та викликав обурення серед лівих прихильників президента.

Раніше в уряді Франції відреагували на обстріл російського Бєлгорода 30 грудня 2023 року. Там додали, що Україна – держава-жертва агресії, яка діє в порядку самооборони.