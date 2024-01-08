​Президентські вибори у Словаччині відбудуться в березні

Президентські вибори у Словаччині відбудуться 23 березня.

Про це повідомив спікер словацького парламенту Петер Пеллегріні, передає Aktuality.

Другий тур може пройти 6 квітня.

Наразі на пост глави держави є декілька претендентів. Серед них - згаданий Пеллегріні, ексміністр закордонних справ Іван Корчок, перший міністр закордонних справ у першому уряді партії Smer Ян Кубіш, колишній голова Верховного суду, ексміністр юстиції та кандидат у президенти на попередніх виборах Штефан Гарабін, незалежна кандидатка Марта Чурайова, голова партії угорської етнічної меншини Кріштіан Форро. Почав збирати підписи за свою кандидатуру голова Словацької національної партії Андрей Данко. Чинна президентка Словаччини Зузана Чапутова не буде балотуватися вдруге.

Пелегріні зазначив, що офіційно висуне свою кандидатуру в Банській-Бистриці 19 січня.