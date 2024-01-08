Сербія і Косово врегулювали суперечку щодо автомобільних номерних знаків, − Bloomberg

Вирішення цього конфлікту є умовою приєднання країн до ЄС, чого прагнуть обидва уряди.

Сербія і Косово врегулювали суперечку щодо визнання автомобільних номерних знаків одне одного. Це стало рідкісною ознакою прогресу в конфлікті між балканськими державами, пише Bloomberg.

Європейський Союз привітав ухвалене минулого тижня рішення Сербії припинити вимагати наклеювати відповідні державні символи на транспортних засобах, що в'їжджають із Косова. На цей крок дзеркально відповів прем'єр-міністр Косова Альбін Курті.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель назвав це “кроком у правильному напрямку до кращої регіональної та європейської інтеграції Західних Балкан”.

Суперечливі претензії щодо того, хто має право видавати номерні знаки в прикордонному районі Косово, де проживає найбільша сербська громада, призвели до спалахів насильства, що повторюються.

Серби в Косово, населення якого в основному складають етнічні албанці, протягом багатьох років кидають виклик уряду в Пріштіні, натомість демонструючи лояльність Белграду. Штрафи за використання номерів, виданих Сербією, підштовхнули мешканців поступово приймати номери, надані місцевою владою.

ЄС зробив вирішення цього конфлікту між країнами умовою приєднання до блоку, чого прагнуть обидва уряди.