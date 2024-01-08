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Сербія і Косово врегулювали суперечку щодо автомобільних номерних знаків, − Bloomberg

Вирішення цього конфлікту є умовою приєднання країн до ЄС, чого прагнуть обидва уряди.

Сербія і Косово врегулювали суперечку щодо автомобільних номерних знаків, − Bloomberg
Прем'єр-міністр Косова Альбін Курті
Фото: EPA/UPG

Сербія і Косово врегулювали суперечку щодо визнання автомобільних номерних знаків одне одного. Це стало рідкісною ознакою прогресу в конфлікті між балканськими державами, пише Bloomberg.

Європейський Союз привітав ухвалене минулого тижня рішення Сербії припинити вимагати наклеювати відповідні державні символи на транспортних засобах, що в'їжджають із Косова. На цей крок дзеркально відповів прем'єр-міністр Косова Альбін Курті.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель назвав це “кроком у правильному напрямку до кращої регіональної та європейської інтеграції Західних Балкан”.

Суперечливі претензії щодо того, хто має право видавати номерні знаки в прикордонному районі Косово, де проживає найбільша сербська громада, призвели до спалахів насильства, що повторюються. 

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Серби в Косово, населення якого в основному складають етнічні албанці, протягом багатьох років кидають виклик уряду в Пріштіні, натомість демонструючи лояльність Белграду. Штрафи за використання номерів, виданих Сербією, підштовхнули мешканців поступово приймати номери, надані місцевою владою.

ЄС зробив вирішення цього конфлікту між країнами умовою приєднання до блоку, чого прагнуть обидва уряди.

  • У липні 2022 року серби розпочали протести через рішення влади Косово перереєструвати з 1 серпня свої транспортні засоби та ідентифікаційні картки зі сербських на косовські. У підсумку Косово вирішило відтермінувати це рішення. 
  • У листопаді того ж року Сербія і Косово за посередництва Євросоюзу досягли попередніх домовленостей у питанні автомобільних номерних знаків.
  • Косово − колишня сербська провінція. Війна 1998-1999 років у Косові, де більшість становлять етнічні албанці, вибухнула, коли вони повстали проти правління Сербії. Белград відповів жорстокими репресіями. Загинуло близько 13 000 людей, переважно етнічних албанців. У 1999 році військове втручання НАТО змусило Сербію залишити територію провінції. Косово проголосило незалежність у 2008 році, яку Сербія не визнала.
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