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Сербія і Косово досягли домовленостей щодо автомобільних номерних знаків, через які в липні спалахнули сутички

Сербія принитиь видавати номери з позначенням косівських міст, а Косово більше не буде перереєстровувати транспортні засоби. 

Сербія і Косово досягли домовленостей щодо автомобільних номерних знаків, через які в липні спалахнули сутички
Напис на наземному переході сербською мовою: «Це Сербія», Північна Мітровиця, Косово, 6 листопада 2022 року.
Фото: EPA/UPG

Сербія і Косово досягли домовленості у питанні автомобільних номерних знаків. Про це повідомив головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель у твіттері.

Він зазначив, що переговори проходили за посередництва ЄС. Сербія припинить видачу номерних знаків із позначенням міст Косова, а Косово припинить повʼязані з перереєстрацією транспортних засобів дії. 

"У нас є угода! Дуже радий повідомити, що головні учасники переговорів від Косова та Сербії за сприяння ЄС погодили заходи, щоб уникнути подальшої ескалації та повністю зосередитися на пропозиції щодо нормалізації їхніх відносин", – заявив Боррель. 

Це – не остаточна угода, врегулювання ще триватиме. Боррель обіцяв найближчими днями запросити сторони для подальних перемовин. Участь у врегулюванні конфлікту брав спецпредставник ЄС по Західних Балканах Мірослав Лайчак. 

На попередніх зустрічах представникам Сербії і Косова не змогли досягнути угоди. 

Нагадаємо, в кінці липня в Косові почався новий конфлікт з етнічними сербами. Серби протестували через рішення влади частково визнаної республіки перереєструвати з 1 серпня свої транспортні засоби та ідентифікаційні картки зі сербських на косовські.

У підсумку Косово вирішило відтермінувати рішення про перереєстрацію сербських знаків для авто. 

Напруга між сторонами досягла такого рівня, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив готовність залучити миротворців блоку. 

У липні почалався новий етап загострення: в Косово мала початися друга фаза переходу автомобільних номерних знаків на номери зразка Республіки. Автомобілістам, що їздять на номерах, виданих Сербією, котра досі вважає Косово своєю провінцією, загрожують штрафи у розмірі 150 євро. Початок першої фази, що передбачав усього лише попередження власникам номерних знаків, не лише підняв на ноги військових та спецпризначенців Сербії, Косова і міжнародних місій, а й змусив світ заговорити про вірогідність чергового збройного конфлікту у Європі. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua. 

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