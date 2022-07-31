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Етнічні серби у Косово зводять барикади і готуються протестувати

Причина конфлікту - перереєстрація з 1 серпня транспортних засобів та ідентифікаційних карток із сербських на косовські.

Етнічні серби у Косово зводять барикади і готуються протестувати
Фото: РТС

На півночі частково визнаного Косова місцеві серби зводять барикади, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на N1.

Таким чином серби протестують проти рішення влади республіки перереєструвати з 1 серпня свої транспортні засоби та ідентифікаційні картки зі сербських на косовські.

До цього від 2011 року діяла угода між Сербією та Косовом, яка дозволяла упродовж 5 років жителям півночі республіки користуватися нейтральними документами і номерними знаками. Після завершення перехідного періоду косовські серби відмовлялися переходити на національні документи.

Тепер влада Косова розпорядилася, що відзавтра, 1 серпня, нейтральні документи та автомобільні знаки втрачають чинність. Це і викликало нову хвилю обурення.

Зведення барикад підтвердили в місцевій поліції.

"Було блокування дороги в Зубіному Потоці біля Вараг і в Рударі. Нібито були поширені неправдиві новини про те, що муніципалітет буде заблокований спецпідрозділами, що абсолютно не відповідає дійсності", – заявив заступник начальника поліції Косово в Північному регіоні Бесім Хоті.

Жителі регіону повідомили журналістам про інші випадки блокування автошляхів на півночі Косова. Також є інформація про сирени та постріли щонайменше у двох містах на півночі частково визнаної держави.

Інше видання - Kosovo-online повідомляє, що косовський спецназ бере під контроль кордон із Сербією.

Тим часом у штабі миротворців KFOR заявили - вони "відстежують ситуацію та наразі збирають інформацію".

Відреагував на загострення конфлікту президент Сербії Александер Вучич. Він натякнув, що можливе військове вирішення ситуації в разі, якщо влада Косова "наважиться переслідувати сербів, погано поводитися з сербами, вбивати сербів".

Щоправда, такий крок Сербії означатиме виклик миротворцям KFOR, і як наслідок – оголошення війні НАТО.

Нагадаємо, Косово вже до кінця цього року планує подати заявку на отримання офіційного статусу країни-кандидата до ЄС. У країні вважають, що виконали більшість пунктів з Угоди про стабілізацію та асоціацію.

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