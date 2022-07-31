Росіяни "латають" Антонівський міст аеродромними плитами, - Соболевський
Росіяни "латають" Антонівський міст аеродромними плитами, - Соболевський
Українська штурмова авіація вдарила по позиціях росіян на Херсонщині
Українська штурмова авіація вдарила по позиціях росіян на Херсонщині
Пелосі не полетить на Тайвань
Пелосі не полетить на Тайвань
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Етнічні серби в Косово зводять барикади і готуються протестувати
Етнічні серби в Косово зводять барикади і готуються протестувати
Борис Гудзяк: «У світі йде 20 воєн. Але звертають увагу на Україну, бо тут називають речі своїм іменем: це є добро, а це є зло»
Борис Гудзяк: «У світі йде 20 воєн. Але звертають увагу на Україну, бо тут називають речі своїм іменем: це є добро, а це є зло»
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Перевірити на достовірність списки загиблих в Оленівці, які виклали окупанти, неможливо, – Азов
Перевірити на достовірність списки загиблих в Оленівці, які виклали окупанти, неможливо, – Азов
Херсонщина: стало відомо, скільки окупантів і техніки знищили завдяки HIMARS на станції Брилівка
Херсонщина: стало відомо, скільки окупантів і техніки знищили завдяки HIMARS на станції Брилівка
ГоловнаСвіт

З 1 серпня Латвія скасовує спрощені взаємні поїздки для жителів прикордонних з РФ районів

Оскільки в Росії закрили латвійське консульство, видача прикордонних дозволів неможлива. 

З 1 серпня Латвія скасовує спрощені взаємні поїздки для жителів прикордонних з РФ районів
Фото: delfi.lv

Відзавтра, 1 серпня, припиняється дія угоди Латвії з Росією про спрощення взаємних поїздок між мешканцями прикордонних районів, повідомляє Rus.LSM.

Відповідне рішення ухвалив латвійський уряд.

За інформацією Міністерства закордонних справ Латвії, цю угоду було укладено ще у 2010-му. Її мета - спростити поїздки жителів прикордонних територій обох держав.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Латвія припинила видавати візи громадянам РФ (зокрема, і прикордонних) у всіх своїх дипломатичних та консульських представництвах за кордоном.

Після того, як у Росії вирішила закрити латвійське консульство у Пскові, стало неможливо видавати прикордонні дозволи росіянам.

Нагадаємо, напередодні Газпром припинив постачання газу до Латвії.

Раніше в латвійському МЗС наголосили, що Росію необхідно визнати державою-спонсором тероризму.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також