Пелосі вирушила в азійське турне попри погрози Китаю

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі вирушила в Азію з робочими візитами.

Про це свідчать дані сервісу Flightradar24.

Ймовірно, вона навідається в Тайвань, попри вкрай негативну реакцію Китаю. Охороняє спікерку ударна група ВМС США на чолі з авіаносцем "Рональд Рейган".

На тлі ймовірного візиту Пелосі на острів Китай перекидає військову техніку для навчань у провінцію Фуцзянь, яка межує з Тайванем. До речі, Пелосі та її прес-служба все ще не підтверджують, чи відбудеться цей візит. На час публікації за польотом Пелосі стежать понад 57 тисяч людей.

Пелосі заявляла, що має намір відвідати Тайвань після 1 серпня. Також очікуються візити до Японії, Південної Кореї, Малайзії та Сінгапуру. Візит на Тайвань поки вказаний як "попередній".

Про те, чи слід Пелосі відвідати Тайвань, розгорнулися дебати. Це пов'язано зі зростанням стурбованості з приводу того, що Пекін може піти на військові дії проти Тайваню. Члени Конгресу закликають Пелосі не відмовлятися від візиту, кажучи про те, що відмова буде рівносильна поступці Пекіну.

Офіційний акаунт 80-ї армії Народно-визвольної армії Китаю у Weibo (китайський аналог Facebook) 29 липня опублікував неоднозначне повідомлення. "Готуйтесь до бою!", - повідомила 80-та армія. Зазначимо, що Китай готовий припинити діалог на найвищому рівні зі США у разі візиту Пелосі на Тайвань. Про це напередодні візиту Пелосі заявив офіційний представник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь.

Нагадаємо, що китайський лідер Сі Цзиньпін застеріг президента США Джо Байден “не гратися з вогнем” у питанні Тайваню. Байден відповів, що політика США щодо Тайваню не змінилася і що Вашингтон рішуче виступає проти односторонніх намагань змінити статус-кво або підірвати мир і стабільність у Тайванській протоці.