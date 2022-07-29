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​Росія хоче перевести споживачів "Сахаліна-2" на плату за газ через російський банк, – Bloomberg

Інші умови контрактів залишаться без змін.

​Росія хоче перевести споживачів "Сахаліна-2" на плату за газ через російський банк, – Bloomberg
Фото: Газпром

Росія просить клієнтів заводу зрідженого газу "Сахалін-2" на Далекому Сході країни здійснювати платежі через російський банк у рамках указу Путіна про створення нової компанії для проекту.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

"За словами осіб, які безпосередньо знають інформацію, оператор проекту "Сахалін Енерджі Інвестмент Компані Лтд." повідомила покупців СПГ про необхідні зміни в їхніх угодах, у тому числі про перехід до російського банку. Умови контрактів – валюта, обсяги, ціни та місця доставки – залишаться без змін", – йдеться у повідомленні.

На думку видання, ця бюрократична тяганина може призвести до затримки життєво важливих поставок палива саме тоді, коли світ бореться з його дефіцитом та різким зростанням цін на енергоносії.

За словами джерел видання, перехід на російський банк може ускладнити процес, оскільки покупці прагнуть переконатися, що вони не порушують жодних санкцій.

Нагадаємо,через санкції видобуток нафти в рамках російського проекту "Сахалін-1" скоротився у 22 рази. Зниження видобутку нафти відчули весь Далекий Схід і Росія в цілому.

Раніше повідомлялось, що після того, як нафтогазовий проєкт змінив керуючу компанію, Shell може вийти з числа інвесторів "Сахалін-2".

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