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Блінкен збирається особисто повідомити Лаврову про неприпустимість анексії українських територій, – Держдеп

Також Держсекретар хотів би нагадати, що за виконанням Росією Стамбульських домовленостей стежать. 

Блінкен збирається особисто повідомити Лаврову про неприпустимість анексії українських територій, – Держдеп
держсекретар США Ентоні Блінкен
Фото: EPA/UPG

Держсекретар США Ентоні Блінкен збирається особисто поговорити з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Він має три ключові меседжі. 

Про це речник Державного департаменту Нед Прайс повідомив на брифінгу

Один із меседжів – неприпустимість анексії українських територій. 

"Держсекретар хотів передати дуже різкий сигнал про наше занепокоєння тим, що Росія може спробувати анексувати силою частини суверенної української території", – заявив Прайс.

Він додав, що тривожні заяви лунали і від Лаврова, який говорив про зміну "географічних цілей" Росії за межі Донеччини і Луганщини.

"Ми вважаємо доцільним, аби міністр закордонних справ Лавров почув напрямву від держсекретаря Блінкена меседж про те, що анексія силою буде грубим порушенням Уставу ООН, міжнародного права і нестиме за собою серйозні наслідки для більшої частини світу", – додав Прайс.

Другий меседж для Лаврова – питання повернення увʼязнених в Росії американців Бріттні Грінер і Пола Вілана. Третій – нагадування Лаврову про те, що агресія Росії погіршує продовольчу безпеку. Міністру закордонних справ РФ нагадають, що за виконанням Росією взятих перед Туреччиною, Україною і ООН зобловʼязань будуть слідкувати. 

Держдеп США запросив телефонну розмову з Лавровим уперше за час повномасштабної війни Росії проти українців. 

Нагадаємо, в ГУР Міноборони вважають, що зміна риторики Москви щодо тимчасово окупованих Херсонської і частини Запорізької області свідчить про підготовку Росією основи для вирішення статусу цих територій. На початку повномасштабного вторгнення російська влада в своєму інфопросторі заявляла про дії тільки на Донеччині і Луганщині і не згадувала про наступ на Київ і південь – ці дані зʼявились у росіян тільки в березні. Тепер же міністр закордонних справ Сергій Лавров офіційно заговорив про зміну "цілей". 

Для силової анексії росіяни можуть застосувати псевдореферендум.

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