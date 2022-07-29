Костін і Клименко. Штрихи до портретів
Костін і Клименко. Штрихи до портретів
Росія завдала удару по Кропивницькому. Є загиблі і постраждалі (оновлено)
Росія завдала удару по Кропивницькому. Є загиблі і постраждалі (оновлено)
Україна вперше відзначає День державності. Про що це свято
Україна вперше відзначає День державності. Про що це свято
За півтора тижня ЗСУ звільнили три населених пункти Херсонщини, – Громов
За півтора тижня ЗСУ звільнили три населених пункти Херсонщини, – Громов
Чаус повідомив про масштабні обстріли Чернігівщини (оновлено)
Чаус повідомив про масштабні обстріли Чернігівщини (оновлено)
Росіяни вдарили ракетами “Калібр” по військовій частини на Київщині. Постраждали 15 людей (оновлено)
Росіяни вдарили ракетами “Калібр” по військовій частини на Київщині. Постраждали 15 людей (оновлено)
За одну годину з території Білорусі запустили по Україні понад 20 ракет
За одну годину з території Білорусі запустили по Україні понад 20 ракет
Ворог вдарив ракетами по Київській області (оновлено)
Ворог вдарив ракетами по Київській області (оновлено)
Котячі для ЗСУ
Котячі для ЗСУ
ГоловнаСвіт

РФ переконує, що заява США про 70 тисяч постраждалих і вбитих у війні росіян “є грубим фейком”

Про це заявив спікер Путіна Пєсков.

РФ переконує, що заява США про 70 тисяч постраждалих і вбитих у війні росіян “є грубим фейком”
Дмитрий Песков
Фото: inforesist.org

Спікер президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що оцінка американської газети щодо втрат російської армії в ході війни в Україні у кількості 70-75 тис. осіб є грубим фейком.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

“Мешканці звільнених територій України самі вирішать, яке майбутнє буде у їхніх регіонів”, – також сказав він.

Окрім того, Міністерство оборони Росії поширює дезінформацію про те, що “на території індустріального училища у Дніпрі дислоковано підрозділи територіальної оборони, обладнано склади боєприпасів, при цьому евакуація мешканців із прилеглих будинків навмисне не проводилася”.

Росіяни також заявили, що у Бахмуті Донецької області “бойовики українських озброєних формувань замінували дамбу міського водосховища, яку вони планують підірвати для звинувачення російських військових у нібито невибіркових ударах по гідродинамічно небезпечних об’єктах з широким висвітленням цього факту в українських та західних ЗМІ”. 

Нагадаємо, ворожі медіа поширюють маніпулятивну статтю про Інтернаціональний легіон територіальної оборони України

Законодавці Палати представників США, які були присутні на секретному брифінгу щодо України в середу, заявили, що представники адміністрації Байдена повідомили їх, що під час війни в Україні були вбиті або поранені понад 75 тис. росіян.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також