РФ переконує, що заява США про 70 тисяч постраждалих і вбитих у війні росіян “є грубим фейком”

Спікер президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що оцінка американської газети щодо втрат російської армії в ході війни в Україні у кількості 70-75 тис. осіб є грубим фейком.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

“Мешканці звільнених територій України самі вирішать, яке майбутнє буде у їхніх регіонів”, – також сказав він.

Окрім того, Міністерство оборони Росії поширює дезінформацію про те, що “на території індустріального училища у Дніпрі дислоковано підрозділи територіальної оборони, обладнано склади боєприпасів, при цьому евакуація мешканців із прилеглих будинків навмисне не проводилася”.

Росіяни також заявили, що у Бахмуті Донецької області “бойовики українських озброєних формувань замінували дамбу міського водосховища, яку вони планують підірвати для звинувачення російських військових у нібито невибіркових ударах по гідродинамічно небезпечних об’єктах з широким висвітленням цього факту в українських та західних ЗМІ”.

Нагадаємо, ворожі медіа поширюють маніпулятивну статтю про Інтернаціональний легіон територіальної оборони України.

Законодавці Палати представників США, які були присутні на секретному брифінгу щодо України в середу, заявили, що представники адміністрації Байдена повідомили їх, що під час війни в Україні були вбиті або поранені понад 75 тис. росіян.