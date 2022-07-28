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Про Інтернаціональний легіон поширюють маніпулятивну статтю у ворожих ЗМІ

Для матеріалу взяли інтерв’ю не в офіційних представників легіону, а в анонімних "волонтерів".

Про Інтернаціональний легіон поширюють маніпулятивну статтю у ворожих ЗМІ
Фото: СБУ

Ворожі медіа поширюють маніпулятивну статтю про Інтернаціональний легіон територіальної оборони України. 

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

За даними ЦПД, матеріал уперше опублікували на сайті ISGAL.

Для статті взяли інтерв’ю не в офіційних представників легіону, а у десяти анонімних "волонтерів".

У Центрі протидії дезінформації підкреслили - коментатори поширили такі фейки та дезінформацію про бійців:

  • на початку повномасштабного вторгнення іноземців використовували як "живий щит";
  • іноземців без бойового досвіду одразу ж відправляли на передову; 
  • більшість поранень українські та іноземні військові отримують через "дружній вогонь"; 
  • військові не отримують обіцяну зброю через корупцію польських та українських чиновників;
  • більшість українських військових - "нацисти".

У ЦПД закликали довіряти лише перевіреним джерелам інформації, а не "інсайдам" та анонімним інформаторам.

Нагадаємо, Росія поширює фейки про великі втрати в лавах Інтернаціонального легіону, особливо серед міжнародних медіа, зокрема, йдеться про фейк про начебто знищення росіянами близько 200 комбатантів.

Напередодні країна-агресор поширила дезінформацію, ніби ЗСУ "забороняють" евакуацію жителям Бахмута.

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