Про Інтернаціональний легіон поширюють маніпулятивну статтю у ворожих ЗМІ

Ворожі медіа поширюють маніпулятивну статтю про Інтернаціональний легіон територіальної оборони України.
Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації при РНБО України.
За даними ЦПД, матеріал уперше опублікували на сайті ISGAL.
Для статті взяли інтерв’ю не в офіційних представників легіону, а у десяти анонімних "волонтерів".
У Центрі протидії дезінформації підкреслили - коментатори поширили такі фейки та дезінформацію про бійців:
- на початку повномасштабного вторгнення іноземців використовували як "живий щит";
- іноземців без бойового досвіду одразу ж відправляли на передову;
- більшість поранень українські та іноземні військові отримують через "дружній вогонь";
- військові не отримують обіцяну зброю через корупцію польських та українських чиновників;
- більшість українських військових - "нацисти".
У ЦПД закликали довіряти лише перевіреним джерелам інформації, а не "інсайдам" та анонімним інформаторам.
Нагадаємо, Росія поширює фейки про великі втрати в лавах Інтернаціонального легіону, особливо серед міжнародних медіа, зокрема, йдеться про фейк про начебто знищення росіянами близько 200 комбатантів.
Напередодні країна-агресор поширила дезінформацію, ніби ЗСУ "забороняють" евакуацію жителям Бахмута.