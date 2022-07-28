Про Інтернаціональний легіон поширюють маніпулятивну статтю у ворожих ЗМІ

Для матеріалу взяли інтерв’ю не в офіційних представників легіону, а в анонімних "волонтерів".

Ворожі медіа поширюють маніпулятивну статтю про Інтернаціональний легіон територіальної оборони України.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

За даними ЦПД, матеріал уперше опублікували на сайті ISGAL.

Для статті взяли інтерв’ю не в офіційних представників легіону, а у десяти анонімних "волонтерів".

У Центрі протидії дезінформації підкреслили - коментатори поширили такі фейки та дезінформацію про бійців:

на початку повномасштабного вторгнення іноземців використовували як "живий щит";

іноземців без бойового досвіду одразу ж відправляли на передову;

більшість поранень українські та іноземні військові отримують через "дружній вогонь";

військові не отримують обіцяну зброю через корупцію польських та українських чиновників;

більшість українських військових - "нацисти".

У ЦПД закликали довіряти лише перевіреним джерелам інформації, а не "інсайдам" та анонімним інформаторам.

Нагадаємо, Росія поширює фейки про великі втрати в лавах Інтернаціонального легіону, особливо серед міжнародних медіа, зокрема, йдеться про фейк про начебто знищення росіянами близько 200 комбатантів.

Напередодні країна-агресор поширила дезінформацію, ніби ЗСУ "забороняють" евакуацію жителям Бахмута.