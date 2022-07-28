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​У Харкові судитимуть правоохоронця, який здавав окупантам дані про ЗСУ

Чоловіка завербували кадрові офіцери ФСБ по Бєлгородській області.

​У Харкові судитимуть правоохоронця, який здавав окупантам дані про ЗСУ
Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань скерувало до суду обвинувальний акт щодо харківського правоохоронця, якого завербували співробітники ФСБ Росії.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Слідство встановило, що українського правоохоронця завербували кадрові офіцери ФСБ по Бєлгородській області.

"Активна «співпраця» з українцем розпочалася 24 лютого, в перший день повномасштабного наступу росіян. На їхню вимогу правоохоронець збирав відомості щодо військової техніки ЗСУ, блокпостів, місць розташування підрозділів силових структур регіону. Зібрану інформацію, з конкретними геолокаціями, передавав кураторам за допомогою одного з інтернет-месенджерів", - розповіли в СБУ.

Під час затримання зрадника у його службовій машині виявили арсенал незареєстрованої зброї, серед якої осколкові гранати Ф1 та РГН.

Фото: dbr.gov.ua

Правоохоронець обвинувачується у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану та зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 2 ст. 111 та ч. 1 ст. 263 КК). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

Фото: ДБР

Нагадаємо, на Закарпатті судитимуть чоловіка, який підтрмував окупантів у соцмережі.

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