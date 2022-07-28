Компанія Baykar Makina безкоштовно передасть безпілотник, на який збирали гроші поляки

Сотні тисяч поляків донатили гроші на Bayraktar для ЗСУ.

Турецька компанія Baykar Makina надасть безкоштовно безпілотник, на який збирав гроші польський журналіст, літературознавець та соціолог Славомір Сєраковський. Зібрані кошти будуть витрачені на гуманітарні проєкти в Україні.

Про це Славомір Сєраковський написав у Facebook.

“Чудова новина! Наша допомога подвоюється”, – написав Сєраковський після переговорів із турецькою та українською сторонами.

Журналіст опублікував лист, який йому надіслала Рада директорів компанії Baykar Makina.

“Ми сердечно дякуємо усім полякам, які підтримали цю важливу акцію. Ми вражені, що у організованій вами кампанії взяли участь сотні тисяч поляків”, – йдеться у листі.

“Ми хочемо бути частиною цього людського жесту солідарності і робимо пропозицію. В рамках вашої акції ми безкоштовно передамо українцям безпілотник Bayraktar TB2, щоб вони якнайкраще захищали свою Батьківщину”, – говориться у повідомленні Ради директорів.

У турецькій компанії зазначили, що слідкуватимуть за тим, як українські благодійні організації спрямують зібрані в Польщі кошти на цілі зміцнення України.

Нагадаємо, у Польщі запустили кампанію по збору коштів на три вертольоти для евакуації поранених. Техніку мають закупити та передати ЗСУ.

До слова, поляки витратили близько 2 млрд доларів на допомогу переселенцям з України.