Філіппіни відмовились купувати у Росії вертольоти, - ЗМІ

Росії прийдеться шукати інших покупців на свої вертольоти.

Уряд Філіппін скасував угоду з Росією щодо купівлі військово-транспортних вертольотів. Угода на їх постачання була укладена ще в кунці 2021 року.

Про це повідомляє Associated Press.

Як заявили представники Міноборони Філіппін, після вторгнення Росії в Україну продовження військово-торговельного співробітництва з нею могло би призвести до запровадження санкцій США на Філіппіни.

Вартість угоди становила 227 млн доларів, згідно із нею Філіппіни мали придбати у російського "Радтехнекспорту" 16 військово-транспортних вертольотів Мі-17.

Тепер, ймовірно, США можуть поставити Філіппінам аналогічні вертольоти свого виробництва.

Нагадаємо, найбільший контейнерний порт Європи, що знаходиться в Роттердамі, припинив контейнерні перевезення до Росії та з Росії.