Джонсон може спробувати стати генсеком НАТО, - Telegraph

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон може спробувати стати новим генеральним секретарем НАТО після того, як Йєнс Столтенберг піде у відставку в вересні 2023 року.

Про це пише The Telegraph.

Кандидатуру Джонсона схвалюють члени комітету оборони Річард Дракс і Марк Франсуа, а також колишній міністр з виходу Великобританії з Європейського союзу Девід Джонс.

Франсуа заявив, що якби Джонсон вирішив балатуватися на посаду генсека НАТО, то міг би "звернутися за рекомендаціями до Володимира Зеленського".

Водночас, колишній командувач британської армії лорд Даннатт вважає, що не підтримував би кандидатуру Джонсона "через його характер".

Неназваний чиновник Міноборони Британії також заявив, що швидше за все президент Франції Емманюель Макрон накладе вето на спробу Джонсона стати генсеком НАТО, оскільки рішення в Альянсі приймаються одноголосно.

Нагадаємо, Джонсон планує прощальний візит до України перед тим, як остаточно піде у відставку.

7 липня Джонсон оголосив про відставку з посади лідера Консервативної партії через урядову кризу. Він залишиться прем'єром до осені, доки не оберуть нового. Ім'я його наступника мають назвати 5 вересня.

20 липня Джонсон виступив із прощальною промовою в Палаті громад. Він закликав свого наступника триматися ближче до американців і заступатися за українців.