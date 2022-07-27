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США схвалили лікування поранених українських солдатів у військовому госпіталі Штатів у Німеччині, – CNN

Йдеться про медичний центр у місті Ландштуль.

США схвалили лікування поранених українських солдатів у військовому госпіталі Штатів у Німеччині, – CNN
Фото: army.mil

Міністр оборони Ллойд Остін США схвалив лікування поранених українських військових в американському військовому госпіталі в Німеччині.

Про це пише CNN з посиланням на схвалений меморандум та джерела у Пентагоні.

Попередньо план передбачає лікування до 18 поранених солдатів у регіональному медичному центрі Ландштуль – великому госпіталі в Німеччині, де військові роками лікували поранених пд час бою військовослужбовців США. Місто знаходиться приблизно за 1126 кілометрів від українського кордону.

Як повідомило видання, план лікування поранених українських військових було схвалено ще місяць тому, наприкінці червня. Однак Ландштуль досі не прийняв українських військовослужбовців. 

“Якби Ландштуль прийняв поранених українських військовослужбовців, вони мали б залишити Україну потягом чи автомобілем, перш ніж США, які не мають військ в Україні, змогли б евакуювати їх повітрям на авіабазу Рамштайн”, – зазначає CNN.

Наприкінці квітня група конгресменів написала листа Остіну та держсекретарю США Ентоні Блінкену, закликавши адміністрацію зробити більше для підтримки “проблемних систем охорони здоров’я” України та Польщі. 

Вони, зокрема, закликали “розширити” медичний центр у Ландштулі для лікування хворих та поранених українців. У листі також міститься заклик направити броньовані машини швидкої допомоги та відкрити кілька військово-польових шпиталів уздовж польсько-українського кордону.

Нагадаємо, згідно з інформацією ЗМІ, до Польщі планується щотижня привозити на лікування групи поранених українських військових.

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