Президент та перша леді України розповіли виданню, як війна вплинула на їхню родину.

Фото: Енні Лейбовіц

Перша леді України Олена Зеленська та її чоловік, президент Володимир Зеленський знялися разом для американського журналу Vogue.

Про це повідомляє Tabloid.

Авторкою знімків стала легендарна британська фотографка Енні Лейбовіц, яку на початку липня помітили в Києві.

Крім фотозйомки подружжя розповіло виданню, як війна вплинула на їхню родину. Перша леді зізналася, що розлука з дітьми дуже позначилася на її чоловікові.

Фото: Енні Лейбовіц

"Йому набагато складніше. Він страждає. І діти страждають, бо не можуть його бачити", - сказала вона.

"Як і будь-який звичайний чоловік, я сильно переживаю за них, за їхню безпеку. Я не хочу наражати їх на небезпеку… Це зовсім не романтика. Це жахіття, те, що відбувається тут в Києві та по всій країні… Але я дуже сумую за ними. Так хочу обійняти їх, торкнутися їх", - прокоментував президент.

Він зазначив, що пишається своєю дружиною.

Фото: Енні Лейбовіц

Фото: Енні Лейбовіц

Нагадаємо, 72-річна Лейбовіц відома портретами зірок, видатних осіб та політиків. Вона є авторкою знаменитого знімка, на якому оголений Джон Леннон цілує одягнену Йоко Оно, що лежить поряд із ним. Героями її портретів для обкладинок Rolling Stone, Vanity Fair, Vogue, The New York Times та інших ставали королева Єлизавета, Мік Джаггер, Майкл Джексон, Меріл Стріп, Леонардо ді Капріо, Майлі Сайрус, Джо Байден.

Бібліотека Конгресу оголосила Енні Лейбовіц “Живою Легендою”. Вона стала першою жінкою, яка мала художню виставку в Національній портретній галереї Вашингтона.

1 липня у штаб-квартирі Світового банку у Вашингтоні відкрилася виставка українських фотографів.