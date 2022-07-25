Зеленський підсилив СБУ генералом Галаганом

Президент Володимир Зеленський призначив генерала Григорія Галагана на відповідальну посаду в СБУ.
Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.
"Генерал Григорій Галаган переводиться на інший напрямок і з метою оновлення Служби безпеки України призначений першим заступником керівника Центру спеціальних операцій “А” СБУ", - повідомив президент.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив нового командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Ним став Віктор Хоренко.