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Зеленський підсилив СБУ генералом Галаганом

Раньше він очолював Сили спецоперацій ЗСУ.

Зеленський підсилив СБУ генералом Галаганом
Фото: Пресслужба ССО ЗСУ

Президент Володимир Зеленський призначив генерала Григорія Галагана на відповідальну посаду в СБУ.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський

"Генерал Григорій Галаган переводиться на інший напрямок і з метою оновлення Служби безпеки України призначений першим заступником керівника Центру спеціальних операцій “А” СБУ", - повідомив президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив нового командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Ним став Віктор Хоренко.

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