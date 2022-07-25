На Київщині відновили роботу 400 приміських та міжміських автобусних маршрутів - ОВА

У Київській області наразі відновили роботу 400 приміських та міжміських автобусних маршрутів. На них задіяно близько 800 транспортних засобів.

Про це повідомляє пресслужба Київської облвійськадміністрації (ОВА).

Водночас тривають перевірки виконання умов договорів підприємствами-перевізниками.

У липні було здійснено 9 виїздів, за результатами яких було складено 8 актів про виявлені порушення.

Перевірками на постійній основі займаються представниками Управління пасажирських перевезень Київської ОВА, Патрульна поліція та Укртрансбезпека.

Як раніше повідомлялось, у Київській області зареєстрували вже 191 906 суб’єктів малого та середнього бізнесу.