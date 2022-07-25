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​У Бориспільському районі починаються планові тренування військових

Буде посилено контроль на блокпостах та запроваджені додаткові заходи безпеки.

​У Бориспільському районі починаються планові тренування військових
Ілюстративне фото
Фото: facebook.com/UkrainianLandForces

З 25 липня на території Бориспільського району Київської області проводитимуться планові тренування військових.

Про це повідомила районна державна адміністрація.

У зв'язку з цим буде посилений контроль на блокпостах та будуть запроваджені додаткові заходи безпеки.

"Просимо з розумінням поставитися до цих заходів. Звертаємо Вашу увагу на необхідністьмати при собі документи, що засвідчують особу. ЗС України на сторожі нашого спокою!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, внеділю, 24 липня, на території Полтавської області відбулися навчальні стрільби.

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