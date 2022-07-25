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За добу поліція Донеччини зареєструвала 26 воєнних злочинів РФ, - МВС

Зруйновано та пошкоджено 40 цивільних об’єктів.

За добу поліція Донеччини зареєструвала 26 воєнних злочинів РФ, - МВС
Фото: МВС

За минулу добу російські війська обстріляли 16 населених пунктів Донеччини та поранили цивільних мешканців.

Про це повідомляє МВС на своєму офіційному Telegram-каналі.

"Ворог вдарив по містах Авдіївка, Бахмут, Краматорськ, Костянтинівка, Залізне, Торецьк, Миколаївка, смт Курдюмівка, Петрівка, Південне, селах Галицинівка, Іванград, Лисівка, Новомиколаївка, Павлівка, Суха Балка", - йдеться в повідомленні.

Окупанти застосували проти мирного населення авіабомби, ракети, артилерію, РСЗВ «Ураган» і «Град».

Зруйновано та пошкоджено 40 цивільних об’єктів. З них 32 житлових будинки, школи, теплиця, ангар і трактор та лінії електропередач.

Відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) ККУ.

Нагадаємо, учора на Донеччині в результаті російських обстрілів поранено восьмеро людей.

Крім того, росіяни зруйнували дві школи в Донецькій області, під обстріл потрапив дитсадок.

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