Росія втратила в Україні вже 39 700 солдатів

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 39 700 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.07 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 39700 (+180) осіб;
- танків - 1730 (+8);
- бойових броньованих машин - 3950 (+8);
- артилерійських систем - 876 (+7);
- РСЗВ - 257 (+2);
- засобів ППО - 116 (+3);
- літаків - 222 (+1);
- гелікоптерів - 188 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 719 (+5);
- крилатих ракет - 174 (+4);
- кораблів/катерів - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2832 (+9);
- спеціальної техніки - 73 (+0).
Найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Краматорському напрямку. Дані уточнюються.
Нагадаємо, учора українські бійці знищили ще один російський штурмовик.