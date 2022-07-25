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Росія втратила в Україні вже 39 700 солдатів

Найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Краматорському напрямку.

Росія втратила в Україні вже 39 700 солдатів

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 39 700 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.07 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 39700 (+180) осіб;
  • танків - 1730 (+8);
  • бойових броньованих машин - 3950 (+8);
  • артилерійських систем -  876 (+7);
  • РСЗВ -  257 (+2);
  • засобів ППО - 116 (+3);
  • літаків - 222 (+1);
  • гелікоптерів - 188 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 719 (+5);
  • крилатих ракет - 174 (+4);
  • кораблів/катерів - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2832 (+9);
  • спеціальної техніки - 73 (+0).

Найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Краматорському напрямку. Дані уточнюються.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, учора українські бійці знищили ще один російський штурмовик.

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