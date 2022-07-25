Росія втратила в Україні вже 39 700 солдатів

Найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Краматорському напрямку.

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З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 39 700 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.07 орієнтовно склали:

особового складу - близько 39700 (+180) осіб;

танків - 1730 (+8);

бойових броньованих машин - 3950 (+8);

артилерійських систем - 876 (+7);

РСЗВ - 257 (+2);

засобів ППО - 116 (+3);

літаків - 222 (+1);

гелікоптерів - 188 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 719 (+5);

крилатих ракет - 174 (+4);

кораблів/катерів - 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 2832 (+9);

спеціальної техніки - 73 (+0).

Найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Краматорському напрямку. Дані уточнюються.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, учора українські бійці знищили ще один російський штурмовик.