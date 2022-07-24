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На півночі України поліція вилучила у місцевих жителів два "трофейні" танки

МВС готує реєстр зброї у населення.

На півночі України поліція вилучила у місцевих жителів два "трофейні" танки
Євген Єнін
Фото: МВС

Міністерство внутрішніх справ наголошує, що російське вторгнення значно загострило проблему обігу зброї в Україні.

Про це розповів заступник міністра Євген Єнін в інтерв'ю "Телеграфу".

Він зазначив, що у людей вилучають навіть танки.

"Наші поліцейські вилучають велику кількість зброї, боєприпасів, навіть бойової техніки. Буквально декілька днів тому в одному з північних регіонів у місцевого населення вилучили два трофейних танки. Ми спонукаємо населення передавати "віджату" техніку нашим Збройним Силам", – сказав Єнін.

"Ми думаємо сформувати реєстр тих осіб, яким видана зброя, зробити його цифровим, доступним на планшеті для кожного поліцейського, який несе службу на блокпості. Щоб було легко ідентифікувати кожну одиницю зброї, як вітчизняного зразка, так і трофейну, яка так само має бути зареєстрована", - додав заступник міністра.

Нагадаємо,  у березні на Полтавщині поліція вилучила в жителів 11 танків, а також кулемети, гвинтівки, гранати і кілька тисяч патронів.

23 лютого Верховна Рада схвалила в першому читанні дозвіл на цивільну вогнепальну зброю.

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