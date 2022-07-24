На Закарпатті зняли всі обмеження на продаж алкоголю

Під забороною залишається продаж алкоголю військовим та правоохоронцям.

Рада оборони Закарпатської області прийняла рішення з 23 липня 2022 року зняти обмеження на продаж алкогольних напоїв.

Про це повідомила Закарпатська обласна державна адміністрація

Під забороною залишається реалізація вказаних напоїв працівникам правоохоронних органів, військовослужбовцям ЗСУ, Національної гвардії України, територіальної оборони та інших військових формувань.

Відповідну інформацію суб’єкти господарювання зобов’язані розмістити у місцях продажу алкоголю.

"Звертаємо Вашу увагу! Відповідно до Постанови КМУ від 21.03.2007 р. №507 рішення Ради є обов’язковим для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, які розташовані на території області, громадянами", - зазначили в ОДА.

Нагадаємо, з травня в Києві можна продавати алкоголь у закладах громадського харчування з 11:00 до 22:00.