У Києві відтепер можна продавати алкоголь у закладах громадського харчування з 11:00 до 22:00

"Місто зацікавлене у надходженні коштів до бюджету столиці".

У Києві відсьогодні, 16 травня дозволили продаж алкоголю у закладах громадського харчування з 11:00 до 22:00.

Про це повідомили у КМДА.

“Місто зацікавлене у надходженні коштів до бюджету столиці, а це можливо лише за умови максимальної відкритості ведення бізнесу”, – зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Продаж алкоголю в магазинах можливий з 11:00 до 16:00.

Нагадаємо, у Києві та Київській області комендантська година тепер триває щоночі із 23:00 до 05:00

Громадський транспорт працює: метрополітен – із 06:00 до 22:00, наземний громадський транспорт – із 06:00 до 22:30.