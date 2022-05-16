Гаубиці M777 для України вже завантажені на американську базу Марш, - Генштаб
Гаубиці M777 для України вже завантажені на американську базу Марш, - Генштаб
Український гурт KALUSH здобув перемогу на Євробаченні
Український гурт KALUSH здобув перемогу на Євробаченні
​Українські захисники виявили і знищили ворожі "гради", "урагани" і контрбатарейну РЛС, - командування ДШВ
​Українські захисники виявили і знищили ворожі "гради", "урагани" і контрбатарейну РЛС, - командування ДШВ
У Львові та області пролунало шість вибухів
У Львові та області пролунало шість вибухів
Ракети РФ влучили за 15 км до кордону з Польщею, НАТО і ЄС, – Садовий
Ракети РФ влучили за 15 км до кордону з Польщею, НАТО і ЄС, – Садовий
"Удар був о 12:00", – Арестович повідомив про 20-ту Чорнобаївку
"Удар був о 12:00", – Арестович повідомив про 20-ту Чорнобаївку
Ольга Совгиря: «Поки Рада забороняє проросійські партії, КСУ заграє з Росією»
Ольга Совгиря: «Поки Рада забороняє проросійські партії, КСУ заграє з Росією»
Андрій Білоус: “У Києві є багато людей, які вважають себе частиною «великої російської культури»”
Андрій Білоус: “У Києві є багато людей, які вважають себе частиною «великої російської культури»”
Зеленський призначив нового командувача Сил тероборони ЗСУ
Зеленський призначив нового командувача Сил тероборони ЗСУ
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Києві відтепер можна продавати алкоголь у закладах громадського харчування з 11:00 до 22:00

"Місто зацікавлене у надходженні коштів до бюджету столиці".

У Києві відтепер можна продавати алкоголь у закладах громадського харчування з 11:00 до 22:00
Фото: blogyeu.info

У Києві відсьогодні, 16 травня дозволили продаж алкоголю у закладах громадського харчування з 11:00 до 22:00.

Про це повідомили у КМДА.

“Місто зацікавлене у надходженні коштів до бюджету столиці, а це можливо лише за умови максимальної відкритості ведення бізнесу”, – зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Продаж алкоголю в магазинах можливий з 11:00 до 16:00.

Нагадаємо, у Києві та Київській області комендантська година тепер триває щоночі із 23:00 до 05:00  

Громадський транспорт працює: метрополітен – із 06:00 до 22:00, наземний громадський транспорт – із 06:00 до 22:30.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також