На Херсонщині кількість населення зменшилася вдвічі, – Денісова

У Херсонській області зараз залишається близько 500 тисяч осіб. До початку війни було близько мільйона жителів.

Про це у своєму Телеграм-каналі написала Уповноважена Верховної Ради України у справах людини Людмила Денісова.

Вона додала, що в області наростає гуманітарна криза.

У жителів області немає можливості виїхати на підконтрольну Україні територію та майже обмежена можливість пересування по області.

Окупанти не пропускають волонтерів з гуманітарною допомогою та грабують гуманітарні вантажі.

За повідомленням мера міста Ігоря Колихаєва, у Херсоні медикаменти закінчаться за два тижні, вже немає розчинів для крапельниць, обмаль ліків від серцево-судинних захворювань і не вистачає кисню. Значна потреба в лікарських засобах існує в усіх районах Херсонщини без винятку.

“У перші дні захоплення південного регіону окупанти розграбували велику кількість продовольчих мереж та аптек. Українські товари вивезли до Криму та Росії”, – зазначила вона.

Денісова зазначила, що, як гуманітарку росіяни роздають продукти 5-річної давнини та ліки, в яких сплив термін придатності. При цьому в обмін на них вимагають паспортні дані, списки пенсіонерів, соціальних працівників та просто людей, які проживають у тій чи іншій громаді.

Нагадаємо, Денісова повідомила, що російські окупанти готуються провести «перепис» населення Херсонської області.

Також у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області російські загарбники збирають списки людей.

У селі Стрілкове (Генічеський район Херсонщини) російські окупанти пояснюють необхідність "перепису" населення тим, що проводять його начебто як частину всеросійського перепису для ООН.