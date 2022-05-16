ППО вразила 11 цілей ворога за минулу добу

Росіяни втратили 2 вертольоти, 7 безпілотників та дві крилаті ракети.

За добу Протиповітряна оборона України знищила 11 цілей ворога, ударна авіація завдала нищівного удару по переправі окупантів через річку Інгулець.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил Збройних Сил України

Зазначається, що 15 травня ударна авіація Повітряних Сил ЗСУ завдає чергове ураження по водній переправі окупантів. Цього разу йдеться про переправу через річку Інгулець.

"Винищувачі продовжують патрулювання повітряного простору України, а штурмовики та бомбардувальники завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів, скупченню військ та колонах ворожої техніки. Зенітні ракетні війська Повітряних Сил 15 травня збили дві крилаті ракети, три БпЛА «Орлан-10» та вертоліт Ка-52. Протиповітряною обороною Сухопутних військ та уражено вертоліт Мі-28 та чотири БпЛА «Орлан-10»", - йдеться в повідомлені.

Загалом за добу уражено 11 повітряних цілей: